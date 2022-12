1.Damen: Ohne Stol­per­stei­ne zum Pflichtsieg

Im Nach­hol­spiel vom 3. Spiel­tag gegen den direk­ten Ver­fol­ger aus Schrez­heim sieg­ten die 1. Damen des SKC Eggols­heim deut­lich mit 3519:3334 Holz.

Mit der kla­ren Ziel­vor­ga­be, die Sie­ges­se­rie bei den Heim­spie­len fort­zu­set­zen, gin­gen Manue­la Haẞ­fur­ther und Jas­min Hahn im Start auf die Bahn. Bei­de fan­den sofort in ihr Spiel und heiz­ten das Publi­kum ein. Manu muss­te auf der 3. Bahn einen Satz­punkt und 23 Holz gegen Kath­rin Lutz abge­ben, kämpf­te sich aber auf der Schluss­bahn zurück und gewann mit 576 Holz den 1. Mann­schafts­punkt. Jas­min ließ gegen Sas­kia Hopp nichts anbren­nen und hol­te mit 588 Holz sou­ve­rän ihren Mannschaftspunkt.

65 Holz Vor­sprung waren ein gutes aber noch aus­bau­fä­hi­ges Pol­ster für die Mit­tel­paa­rung bestehend aus Andrea Ber­ger und Cori­na Bese. Andrea rief ihre gewohn­te Rou­ti­ne ab, spiel­te kon­zen­triert und stei­ger­te sich von Bahn zu Bahn. Ledig­lich der letz­te Satz­punkt ging an ihre Geg­ne­rin Sabi­na Sok­ac, doch mit dem Tages­best­wert von 596 Holz konn­te sie den näch­sten MP für den SKC ver­bu­chen. Cori­na spiel­te eben­so sicher und behielt gegen Meli­na Ruß die Ober­hand. Mit star­ken 595 Holz trug sie einen wei­te­ren MP zum Spiel bei und bau­te den Vor­sprung auf 127 Holz aus.

Für das Schluss­duo Mela­nie Schwarz­mann und Romy Jop­pert galt es nun, den Sack zuzu­ma­chen. Mela­nie hielt ihr Geg­ne­rin­nen Bian­ca Sauter/​Lara Drex­el von Beginn an auf Abstand. Anfrangs noch in der 600er Spur ende­te Mela­nies Spiel trotz weni­ger Feh­ler bei 579 Holz. Romy wur­de auf der ersten Bahn mit einer Neu­ner­se­rie und 175 Holz von Danie­la Weber über­rum­pelt. Sie ließ sich davon jedoch nur kurz beein­drucken, kämpf­te sich von Bahn zu Bahn an ihre Geg­ne­rin her­an und ver­buch­te mit 586 Holz den letz­ten und 8. Mann­schafts­punkt für Eggolsheim.

„Eine fan­ta­sti­sche Mann­schafts­lei­stung und wie­der knapp am Mann­schafts­re­kord vor­bei. Wir haben heu­te gezeigt, dass wir zu Hau­se nur noch schwer zu schla­gen sind“, so Romy Jop­pert nach dem Spiel.

SKC 67 Eggols­heim – KC Schrez­heim (18:6 Satz­punk­te, 3519:3334 Kegel)

Haß­fur­ther – Lutz 3:1 (576:574)

Hahn – Hopp 4:0 (588:525)

Ber­ger – Sok­ac 3:1 (596:553)

Bese – Ruß 3:1 (595:577)

Schwarz­mann – Sauter/​Drexel 3:1 (579:529)

Jop­pert – Weber 2:2 (585:576) :

Kreis­mei­ster­schaf­ten Frauen/​Männer/​U23

Mit 551 Holz erreich­te Cori­na Bese beim Vor­lauf der Frau­en auf der Bahn­an­la­ge der SG 1306 Bam­berg den 2. Rang. Beim End­lauf Ende Janu­ar gilt es nun einen der ersten drei Plät­ze zu hal­ten, da die­se für einen Start an den ober­frän­ki­schen Bezirks­mei­ster­schaf­ten berechtigen.

Dop­pelt so vie­le Qua­li­fi­kan­ten für die „Ober­frän­ki­sche“ gibt es bei den Män­nern. Mar­kus Haus­ner wuss­te beim Vor­lauf der Män­ner beim TV Ebern mit 550 Holz und Platz 5 zu über­zeu­gen. „Die Bah­nen lau­fen extrem weg, das war nicht ein­fach zu spie­len“, so Haus­ner. Das zeigt sich auch an den Ergeb­nis­sen sei­ner Team­kol­le­gen Kai Post­ler (523), Chri­sti­an Will (519) und Andre­as Graf (518), die den­noch die Plät­ze 8 bis 10 und somit den End­lauf der Top 12 erreich­ten. Ein­zig Wil­helm Schumm schied mit 459 Holz als 14. aus.

An glei­cher Stel­le duel­lier­te sich auch die männ­li­che U23. Enri­co Lache (522) und Mar­cel Schmitt (514) erspiel­ten sich die Plät­ze 2 und 3. Da sich nur 6 Star­ter mel­de­ten dür­fen sich bei­de bereits über die Qua­li­fi­ka­ti­on zur Bezirks­mei­ster­schaft freu­en. Bei­de wol­len vor­ab aber noch im End­lauf eine Medail­le bei den Kreis­mei­ster­schaf­ten abstauben.