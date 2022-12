BRK Lich­ten­fels: Ein­la­dung zur Advents­fei­er für Senio­ren

HERZ­LI­CHE EIN­LA­DUNG ZUR ADVENTS­FEI­ER AM MON­TAG, 5. DEZEM­BER 2022 Neue Senioren/​innen sind herz­lich will­kom­men In den Tagen des Advents kommt der BRK-Senio­ren­club in gemüt­li­cher Run­de zusam­men. Bei Plätz­chen­duft, Ker­zen­schein, Glüh­wein und Stol­len tref­fen sich die Senioren/​innen am Mon­tag, 5. Dezem­ber 2022 von 14:00 bis 17:00 Uhr im Lich­ten­fel­ser BRK-Zen­trum (Hen­ry-Dun­ant-Stra­ße 6). Weih­nacht­li­che Musik, Lie­der, Geschich­ten und eine Auf­füh­rung der Kin­der der Lich­ten­fel­ser BRK-Kin­der­ta­ges­stät­te „Am Kli­ni­kum“ run­den die Ver­an­stal­tung ab. Der BRK-Fahr­dienst steht an die­sem Tag wie gewohnt zur Ver­fü­gung und wird fol­gen­de Hal­te­stel­len anfah­ren: Tour 1 13:20 Uhr Trieb (Kulm­ba­cher Stra­ße 12) > 13:30 Uhr Schwa­ben­stra­ße (Bus­hal­te­stel­le) > 13:35 Uhr Bay­ern­stra­ße (Bus­hal­te­stel­le) > 13:40 Uhr Forst­amt > 13:45 Uhr Lang­hei­mer Stra­ße Tour 2 13:00 Uhr Cobur­ger Stra­ße (Tank­stel­le Hor­nung) > 13:05 Uhr Bahn­hof 13:10 Uhr Gustav-Hei­ne­mann-Stra­ße (Bus­hal­te­stel­le) > 13:15 Uhr Nord­gau­er­stra­ße (ehem. Pfle­ge­heim) > Zwi­schen­stopp BRK-Zen­trum > 13:30 Uhr Kapel­len­berg > 13:35 Uhr Lan­ge Stra­ße 50 Eine Vor­anmel­dung ist nicht erfor­der­lich. Das Rote Kreuz freut sich auf…