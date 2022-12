Die Grü­ne Jugend Ober­fran­ken hat in ihrer Jah­res­haupt­ver­samm­lung am 19. Novem­ber 2022 für die anste­hen­de Land­tags- und Bezirks­tags­wahl jeweils zwei quo­tier­te Voten ver­ge­ben. Ziel ist es, mehr jun­ge Men­schen und ihre The­men als Kan­di­die­ren­de in die Wahl­kämp­fe zu schicken, um sie auf Baye­ri­scher und Ober­frän­ki­scher Ebe­ne zu reprä­sen­tie­ren. Bewer­ben konn­ten sich bis zur Ver­samm­lung alle Kan­di­die­ren­den von Bündnis90/​Die Grü­nen und der Grü­nen Jugend (bis 28 Jah­re) in Ober­fran­ken auf je einen offe­nen und einen FINTA*-(Frauen, Inter‑,Non-Binary‑, Trans‑, Agender-Personen)-Platz.

Mit 100% Zustim­mung erhiel­ten Luca Rosen­hei­mer (Direkt­kan­di­dat des Stimm­krei­ses 402 Bam­berg-Land) und Leo­nie Pfa­den­hau­er (Listen­kan­di­da­tin im Stimm­kreis 401 Bam­berg-Stadt) die Voten für die Liste zum Land­tag der ober­frän­ki­schen Grünen.

Luca Rosen­hei­mer (23) stu­diert Mit­tel­schul­lehr­amt und ist als Spre­cher der Grü­nen-Bam­berg-Land sowie als Spre­cher der Grü­nen Ober­fran­ken und Bei­sit­zer im Vor­stand der Grü­nen Jugend Ober­fran­ken aktiv. Sei­ne The­men­schwer­punk­te lie­gen im Bereich des Kli­ma­schut­zes und dem Aus­bau der erneu­er­ba­ren Ener­gien. Mit sei­ner Kan­di­da­tur setzt er sich im Beson­de­ren für einen Natio­nal­park Stei­ger­wald im wun­der­schö­nen Ober­fran­ken ein.

Leo­nie Pfa­den­hau­er (23) ist Sozi­al­ar­bei­te­rin, Stadt­rä­tin in Bam­berg und Bei­sit­ze­rin im Lan­des­vor­stand der Grü­nen Jugend Bay­ern, sowie Spre­che­rin der Grü­nen Jugend Ober­fran­ken. Ihr inhalt­li­cher Schwer­punkt ist der sozi­al­po­li­ti­sche Bereich, in wel­chem sie sich für eine Ent­la­stung der Men­schen in Bay­ern, ein gerech­tes Bil­dungs­sy­stem und die För­de­run­gen von Frau­en und quee­rem Leben einsetzt.

Die Voten für den Bezirks­tag gin­gen an Ele­na Pie­tra­fe­sa (Listen­kan­di­da­tin des Stimm­krei­ses 407 Kronach/​Lichtenfels) und Kevin Klüg­lein (Direkt­kan­di­dat des Stimm­krei­ses 404 Coburg).

Ele­na Pie­tra­fe­sa (21) ist Schü­le­rin, Kreis­rä­tin im Kro­nacher Kreis­tag und Bei­sit­ze­rin im Vor­stand der Grü­nen Ober­fran­ken, sowie Spre­che­rin der Grü­nen Jugend Ober­fran­ken. Sie setzt sich für die bes­se­re Aus­stat­tung psy­cho­lo­gi­scher Bera­tungs­stel­len und die sozia­le Ent­la­stung der Men­schen in Ober­fran­ken ein.

Kevin Klüg­lein (27) ist Fach­in­for­ma­ti­ker im Öffent­li­chen Dienst und Stadt­rat in Coburg. Sei­ne Schwer­punk­te lie­gen im Bereich Kli­ma­schutz und Jugend­par­ti­zi­pa­ti­on. Gemein­sam set­zen sich unse­re bei­den Votenträger*innen für die Reprä­sen­ta­ti­on der jün­ge­ren Genera­tio­nen im Bezirk ein.

Die Listen­auf­stel­lung der ober­frän­ki­schen Grü­nen fin­det am 3. Dezem­ber 2022 in Bay­reuth statt.