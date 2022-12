Ein Déjà-vu erle­ben die Zweit­li­ga-Damen der DJK Don Bos­co Bam­berg in der kom­men­den eng­li­schen Woche. Denn wie schon im Okto­ber ste­hen sie inner­halb weni­ger Tage in Liga und Pokal den glei­chen Geg­ne­rin­nen gegen­über. Zu Beginn der Sai­son waren die Don-Bos­co-Damen fünf Tage nach dem hohen Aus­wärts­sieg in Schwa­bach zuhau­se gegen die Mit­tel­fran­ken in der 2. Pokal­run­de knapp erfolgreich.

Jetzt ste­hen die Bam­ber­ge­rin­nen zum 10. Spiel­tag der 2. Toyo­ta Damen Bas­ket­ball Bun­des­li­ga am Sams­tag in der Georg-Seh­ring-Hal­le auf dem Par­kett der Rhein-Main Bas­kets und müs­sen vier Tage spä­ter wie­der­um bei den süd­hes­si­schen Kon­kur­ren­tin­nen – dann aber in der Brühl­wie­sen­hal­le in Hof­heim – in der 3. Run­de des DBBL-Pokals antreten.

Nach dem spiel­frei­en Wochen­en­de müs­sen sich die Dom­städ­te­rin­nen auf dem Spiel­feld erst wie­der zurecht fin­den. Nach der ver­let­zungs­be­dingt schwie­ri­gen Pha­se, wo man mit dezi­mier­ten Spie­le­rin­nen­ka­dern zwei Spie­le abge­ben muss­te, mach­te sich nach der Schlap­pe gegen Würz­burg, bei der man wie­der auf das kom­plet­te Per­so­nal zurück grei­fen konn­te, etwas Ernüch­te­rung breit.

Nach drei Nie­der­la­gen nach­ein­an­der droht den Ober­frän­kin­nen der Absturz ins Mit­tel­feld der Tabel­le. Bei den Damen aus Hes­sen ist die Ten­denz genau anders her­um. Nach einem Kata­stro­phen­strat mit fünf Nie­der­la­gen haben sich die Bas­kets mit vier Sie­gen in Fol­ge aus dem Kel­ler bis auf Platz acht hin­auf gearbeitet.

Bam­bergs Coach Stef­fen Dau­er will jedoch bei­de Trends bre­chen. „Aktu­ell schaut es so aus, dass wir den Groß­teil des Kaders zur Ver­fü­gung haben. Jetzt müs­sen wir schau­en, dass wir ent­spre­chend wie­der in die Spur kom­men und unse­re Lei­stung abru­fen. Pri­mär müs­sen wir die ekla­tan­ten Feh­ler des letz­ten Spiels abstel­len und mit einer ande­ren Inten­si­tät und Kör­per­spra­che auf­tre­ten. Das wird gegen Rhein-Main eine schwe­re Ange­le­gen­heit. Sie haben mit Sven­ja Greun­ke die wohl domi­nan­te­ste Spie­le­rin der Liga, die das Spiel in allen Berei­chen stark beein­flusst. Dazu kom­men mit Rolf, See­grä­ber, Wotz­law wei­te­re Lei­stungs­trä­ger, die es zu beach­ten gilt.“

Jump zu der Begeg­nung am Sams­tag in Lan­gen ist um 16:30 Uhr, am Mitt­woch in Hof­heim um 20:15 Uhr.

sie­he auch https://​www​.DJK​-Bam​berg​.de