Sie regen zum Nach­den­ken an und schaf­fen Kunst – Auf­merk­sam­keit gebührt ihnen den­noch wenig: Illu­stra­to­ren und Illu­stra­to­rin­nen und Gra­fi­kern und Gra­fi­ke­rin­nen lite­ra­ri­scher Wer­ke. Sie kre­ieren Bil­der­bü­cher, Comics, Gra­phic Novels oder Illu­stra­tio­nen. Im Gegen­satz zu vie­len Autor und Autorin­nen ste­hen sie aber häu­fig am Ran­de der Wahr­neh­mung. Pro­fes­so­rin­nen und Pro­fes­so­ren der Uni­ver­si­tä­ten Bam­berg, Duis­burg-Essen und Karls­ru­he haben daher das For­schungs- und Lehr­pro­jekt „Illu­stra­tors in Resi­dence“ ins Leben geru­fen: Seit 2021 wird ihnen eine Platt­form gebo­ten, um ihre Kunst in Öffent­lich­keit und Wis­sen­schaft bekann­ter zu machen. In die­sem Seme­ster dreht sich alles um Tie­re und Menschen.

Ein Künst­ler, der Text und Bild auf emo­tio­na­le Wei­se ver­bin­det und für sei­nen Detail­reich­tum sowie tie­ri­sche Moti­ve bekannt ist, wird am Mitt­woch, 14. Dezem­ber 2022, an die Otto-Fried­rich-Uni­ver­si­tät Bam­berg kom­men: Jonas Lau­s­trö­er setzt Tie­re mit expres­si­ver, men­schen­ähn­li­cher Mimik ins Bild – egal ob Fuchs, Hund, Hase oder Ele­fan­ten­kind. „Jonas Lau­s­trö­er schaut Men­schen und Tie­ren genau ins Gesicht“, sagt Lite­ra­tur­wis­sen­schaft­le­rin Prof. Dr. Andrea Bartl von der Uni­ver­si­tät Bam­berg. „Mensch wie Tier sind gleich­be­rech­tig­te ‚Cha­rak­ter­köp­fe‘. Lau­s­trö­er zeigt bei­de in genau­en, schrul­li­gen Cha­rak­ter­stu­di­en zwi­schen fast natur­wis­sen­schaft­lich genau­em Rea­lis­mus und Phantastik.“

Im Rah­men von „Illu­stra­tors in Resi­dence“ wird der 43-Jäh­ri­ge ab 16.15 Uhr An der Uni­ver­si­tät 2, Raum 00.25 sei­ne Wer­ke und Arbeits­wei­se vor­stel­len und auf die Ent­ste­hung sei­ner Bücher ein­ge­hen. Dar­an schließt sich ein Gespräch zwi­schen dem preis­ge­krön­ten Künst­ler, den Mode­rie­ren­den und Teil­neh­men­den an. Inter­es­sier­te sind zur kosten­lo­sen Ver­an­stal­tung herz­lich ein­ge­la­den. Eine Anmel­dung ist nicht erforderlich.

Wer die Ver­an­stal­tung ver­passt, hat am Mitt­woch, 18. Janu­ar 2023, die Chan­ce, das Ate­lier­ge­spräch mit Jonas Lau­s­trö­er nach­zu­ho­len. Ab 18.00 Uhr lädt die Uni­ver­si­tät Duis­burg-Essen zu einem digi­ta­len Abend mit dem Künst­ler via Zoom ein. Unter due@​illustratorsinresidence.​de kön­nen Sie sich anmelden.

Zum Künst­ler: Jonas Lau­s­trö­er stu­dier­te an der Ham­bur­ger Hoch­schu­le für Ange­wand­te Wis­sen­schaf­ten Design mit dem Schwer­punkt Illu­stra­ti­on. Seit 2006 malt und zeich­net er frei­be­ruf­lich unter ande­rem für das Maga­zin Spie­gel, den Ver­lag Gru­ner Jahr, das Green­peace Maga­zin und Kin­der­buch­ver­la­ge. Für sei­ne Arbei­ten erhielt er bereits meh­re­re Aus­zeich­nun­gen, unter ande­rem den 1. Platz beim Spie­gel-Wett­be­werb. Die Ver­an­stal­tung wird von Prof. Dr. Andrea Bartl von der Pro­fes­sur für Neue­re deut­sche Lite­ra­tur­wis­sen­schaft der Uni­ver­si­tät Bam­berg mode­riert und orga­ni­siert. Beglei­tet wird das Kon­zept von ver­schie­de­nen lite­ra­tur­wis­sen­schaft­lich und lite­ra­tur­di­dak­tisch aus­ge­rich­te­ten Lehr­ver­an­stal­tun­gen. So wird am Mitt­woch, 30. Novem­ber 2022, die lang­jäh­ri­ge Geschäfts­füh­re­rin und Lei­te­rin des Peter Ham­mer-Ver­lags, Moni­ka Bil­stein, in einem Semi­nar zu Gast sein und die Arbeit in einem Ver­lag für Kin­der- und Jugend­li­te­ra­tur vor­stel­len. Inter­es­sier­te sind zur kosten­lo­sen Ver­an­stal­tung herz­lich ein­ge­la­den. Mehr Infor­ma­tio­nen unter: https://​www​.uni​-bam​berg​.de/​g​e​r​m​-​l​i​t​2​/​n​e​w​s​/​a​r​t​i​k​e​l​/​s​e​m​i​n​a​r​b​e​s​u​c​h​-​m​o​n​i​k​a​-​b​i​l​s​t​e​in/

Der mit zahl­rei­chen Prei­sen aus­ge­zeich­ne­te Peter Ham­mer Ver­lag zählt laut Bartl zu den inno­va­tiv­sten Ver­la­gen im Bil­der­buch-Bereich. Der unab­hän­gi­ge Buch­ver­lag mit Sitz in Wup­per­tal hat sich auf Lite­ra­tur aus Afri­ka und Latein­ame­ri­ka und auf Bil­der- und Kin­der­bü­cher spe­zia­li­siert. Dort ver­öf­fent­li­chen auch die „Illu­stra­tors in Resi­dence“ Jonas Lau­s­trö­er und Nadia Bud­de. Die Gra­fi­ke­rin und Autorin wird am Mitt­woch, 1. Febru­ar 2023, zum Ate­lier­ge­spräch an die Otto-Fried­rich-Uni­ver­si­tät kom­men. Mehr Infor­ma­tio­nen dazu in Kür­ze auf den Kanä­len der Universität.