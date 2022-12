„77 Tipps für den Alltag“

Am 07.12. gibt es in der vhs Forch­heim einen kosten­lo­sen Vor­trag: „Kli­ma­schutz leicht gemacht – 77 Tipps für den Alltag“.

Alle reden vom Kli­ma­schutz, doch was kann man als Ein­zel­ner tun? Forch­heim for Future zei­gen 77 ein­fa­che Tipps, was

jeder in sei­nem All­tag zum Kli­ma­schutz bei­tra­gen kann und dabei teil­wei­se sogar noch Geld spart. Der Vor­trag beginnt um 19 Uhr im Raum 301 der vhs Forch­heim, Horn­schuch-Allee 20.

Anmel­dung zum Kurs Nr. FO902 ist erforderlich.

https://​www​.vhs​-forch​heim​.de/​p​r​o​g​r​a​m​m​/​k​l​i​m​a​s​c​h​u​t​z​-​l​e​i​c​h​t​-​g​e​m​a​c​h​t​-​7​7​-​t​i​p​p​s​-​f​u​e​r​-​d​e​n​-​a​l​l​t​a​g​-​v​o​r​t​r​a​g​-​m​i​t​-​p​r​a​x​i​s​t​i​p​p​s​-​4​9​8​-​C​-​C​F​O​902