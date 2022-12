In den kom­men­den Tagen müs­sen sich Bay­reuths Autofahrer/​innen auf­grund von Bau­ar­bei­ten auf fol­gen­de Stra­ßen­sper­run­gen im Stadt­ge­biet einstellen:

Äuße­re Bad­stra­ße: Wegen Bau­ar­bei­ten wird die Äuße­re Bad­stra­ße in Höhe des Volks­fest­plat­zes bereits ab Don­ners­tag, 1. Dezem­ber, bis vor­aus­sicht­lich 31. März kom­men­den Jah­res voll­stän­dig gesperrt. Die Anfahrt des gro­ßen Park­plat­zes ist noch mög­lich. In die­sem Zusam­men­hang wird die Ein­bahn­re­ge­lung nach der Hübsch­stra­ße auf­ge­ho­ben, so dass auch die Park­plät­ze an dem Spiel­platz anfahr­bar bleiben.

Schel­ling­stra­ße: Die Schel­ling­stra­ße wird wegen Hau­an­schluss­ar­bei­ten im Bereich zwi­schen der Von-Helm­holtz-Stra­ße und der Hegel­stra­ße von Mon­tag, 5. Dezem­ber, bis Frei­tag, 16. Dezem­ber, voll­stän­dig gesperrt. Eine Umlei­tung ist ausgeschildert.

Eine Über­sicht aktu­el­ler Bau­stel­len im Stadt­ge­biet gibt es auch online unter https://​bau​stel​len​.bay​reuth​.de.