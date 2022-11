Um die Gesamt­at­trak­ti­vi­tät des Kel­ler­wal­des zu stei­gern, wur­de eine E‑Bike-Lade­sta­ti­on auf den „unte­ren Kel­lern“ sowie eine E‑Bike-Lade­sta­ti­on auf den „obe­ren Kel­lern“ errich­tet, berich­tet das Tou­rist-Manage­ment der Stadt Forch­heim. Des Wei­te­ren wur­de am Fuß des Kel­ler­wal­des eine digi­ta­le Info­ta­fel instal­liert, die die ver­schie­de­nen Bier­kel­ler und deren Öff­nungs­zei­ten über eine rot-grü­ne Ampel anzeigt.

„Ich freue mich sehr, dass wir in die­sem Jahr die bei­den Maß­nah­men umset­zen konn­ten, die E‑Bike-Lade­sta­tio­nen wer­den im kom­men­den Früh­jahr sicher­lich gut ankom­men und auch die digi­ta­le Info­ta­fel wird für unse­re Besucher*innen im Kel­ler­wald einen ech­ten Mehr­wert bie­ten“, so Bür­ger­mei­ster Udo Schön­fel­der. Bei­de Maß­nah­men gin­gen aus Bür­ger­mei­ster Schön­fel­ders Umfra­ge „Mei­ne-Kel­ler-Idee“ her­vor und wur­den prämiert.

Vom Design sowie der Funk­tio­na­li­tät her sind es die glei­chen E‑Bike-Lade­sta­ti­on wie in der Nähe der Kai­ser­pfalz in der Satt­ler­tor­stra­ße. Zusätz­lich wur­de noch ein Luft­kom­pres­sor inte­griert, den alle Fahrradfahrer*innen kosten­los nut­zen können!

Fahr­rad­stän­der gibt es bei jedem Lade­punkt. „Bei­de Lade­sta­tio­nen wur­den über das Pro­gramm „Tou­ris­mus in Bay­ern – fit für die Zukunft“ geför­dert“, erklärt Nico Cies­lar, der Lei­ter des Tou­ris­mus­ma­nage­ments der Stadt Forchheim.

Die digi­ta­le Info­ta­fel gibt allen Kellerwaldbesucher*innen die wich­tig­sten Infor­ma­tio­nen deren Öff­nungs­zei­ten über eine rot-grü­ne Ampel ange­zeigt. Glei­ches ist bei­spiels­wei­se auch über mobi­le End­ge­rä­te von unter­wegs über www​.forch​heim​-erle​ben​.de abruf­bar. „Je ein­fa­cher und schnel­ler Besucher*innen Infor­ma­tio­nen vor Ort fin­den kön­nen, um so zufrie­de­ner sind sie und emp­feh­len uns als Desti­na­ti­on wei­ter“, erläu­tert Cies­lar das Kon­zept, „unser System wäre künf­tig auch erwei­ter­bar, es könn­ten die ein­zel­nen Spei­se­kar­ten ein­ge­blen­det wer­den oder auch Sitz­platz­re­ser­vie­run­gen wären möglich!“