Weih­nacht­li­ches Konzert

Der Kon­zert­chor Musi­ca Voca­lis aus Bay­reuth lädt für den 2. Advents­sonn­tag, um 17 Uhr in die Katha­ri­na-von-Bora-Kir­che, in Bay­reuth-Mey­ern­berg, zu einem weih­nacht­li­chen Chor­kon­zert ein. Unter der Lei­tung von Anna Batu­r­i­na-Ring­lein erklin­gen Weih­nachts­lie­der von noch leben­den Kom­po­ni­sten. Wei­te­re Künst­ler mit musi­ka­li­schen Bei­trä­gen sind Dr. Wolf­gang Schop­pek am Cel­lo und Anna Batu­r­i­na-Ring­lein am Klavier.

Der Ein­tritt ist frei – Spen­den wer­den ger­ne entgegengenommen.