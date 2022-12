Am Sams­tag führ­ten wir, die Ehren­amt­li­chen der Deut­schen Jugend und Kin­der­hil­fe e.V. einen wei­te­ren Info­stand durch. In der vor­weih­nacht­li­chen Atmo­sphä­re an der Unte­ren Brücke in Bam­berg infor­mier­ten wir inter­es­sier­te Pas­san­ten über das bis­her Erreich­te und unse­re Zie­le für das Jahr 2023.

Die DJK kann auf ein erfolg­rei­ches Jahr zurück­blicken. Nach­dem wir für fast 2 Jah­re durch die Coro­na Pan­de­mie aus­ge­bremst wur­den, star­te­ten wir ab dem Früh­som­mer rich­tig durch. Wir konn­ten eine erheb­li­che Anzahl an Unter­stüt­zern und Ehren­amt­li­chen für unse­re Arbeit gewinnen.

Im kom­men­den Jahr ist unser erklär­tes Ziel, die Ver­eins­ar­beit kon­ti­nu­ier­lich aus­zu­bau­en, noch mehr Hilfs­an­ge­bo­te für Jugend­li­che und Kin­der anzu­bie­ten, sowie die Zusam­men­ar­beit mit Insti­tu­tio­nen der Stadt Bam­berg und dem Land­kreis Bam­berg und natür­lich Koope­ra­tio­nen mit ande­ren sozi­al arbei­ten­den Ver­ei­nen einzugehen.

Wir wün­schen allen Men­schen, ins­be­son­de­re unse­ren Ehren­amt­li­chen und Unter­stüt­zern ein fro­hes Weih­nachts­fest sowie ein einen guten Rutsch ins neue Jahr 2023.

Ralf Streu­ßel