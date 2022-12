Stra­ße über­schwemmt – Ein­satz für das HLF1+HLF2

Zum drit­ten Mal inner­halb von acht Stun­den alar­mier­te die Leit­stel­le Nürn­berg die Ein­satz­kräf­te der Feu­er­wehr Buben­reuth. Nach­dem am Nach­mit­tag die ver­un­rei­nig­ten Stra­ßen abge­ar­bei­tet waren, rück­ten die Kame­ra­den am 29.11.22 um 23:18 zu einer defek­ten Was­ser­lei­tung bzw. Was­ser­uhr auf Höhe der Haupt­stra­ße 7 aus. Nach Erkun­dung durch den Ein­satz­lei­ter stand die Bau­stel­le bereits ca. 30 cm unter Was­ser. Umge­hend wur­de der ört­li­che Bau­hof ver­stän­dig, wel­cher den Was­ser­wart der Gemein­de Buben­reuth an die Ein­satz­stel­le beor­der­te. Durch den Was­ser­wart wur­de die Was­ser­lei­tung abge­schie­bert und somit der Was­ser­aus­tritt gestoppt. Wäh­rend der gesam­ten Ein­satz­dau­er wur­de die Ein­satz­stell durch die Feu­er­wehr Buben­reuth gesichert.