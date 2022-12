Man sieht der Kir­che sein jun­ges Alter nicht an. Maje­stä­tisch thront sie neben dem Frosch­fel­sen auf der Anhö­he Rich­tung Affal­ter­thal und über­blickt damit fast das gan­ze Dorf. Vor 70 Jah­ren erst, kurz nach Ende des zwei­ten Welt­krie­ges und dem Beginn der Wäh­rungs­re­form reif­te der Plan, eine Kir­che zu bau­en. Vier Jah­re spä­ter, 1952 war sie fer­tig. Sie hört auf den Namen Refor­ma­ti­ons-Gedächt­nis­kir­che (in Erin­ne­rung an die Refor­ma­ti­on durch Luther) und dient seit­her als geschätz­ter und geschütz­ter Got­tes­dienst­ort für evan­ge­li­sche Chri­sten in und um Bieberbach.

Karl Kör­ber, seit den 70-er Jah­ren im Kirch­vor­stand und mitt­ler­wei­le auch Lek­tor aus Bie­ber­bach hat alle Daten zum Bau der Kir­che zusam­men­ge­tra­gen und dar­aus nun eine Kir­chen­chro­nik zum 70. Geburts­tag der Kir­che ver­fasst. Ange­fan­gen hat es mit der Idee des Wag­ner­mei­ster Adam Förtsch und er fand Unter­stüt­zung für das Vor­ha­ben beim Bür­ger­mei­ster und dem Gemein­de­rat sowie bei dem dama­li­gen Orts­pfar­rer Otto Bern­hard Eitel. Sogar gegen den Wider­stand der kirch­li­chen Geneh­mi­gungs­be­hör­den haben die Bie­ber­ba­cher ein­fach Tat­sa­chen geschaf­fen und ange­fan­gen nach den Plä­nen des Archi­te­kent Prof. Karl Pfeif­fer-Haar­dt aus Bay­reuth zu bau­en. Der Bau sorg­te damals für Furo­re und brach­te sogar den Lan­des­bi­schof Hans Mei­ster 1949 nach Bie­ber­bach, um das Vor­ha­ben zu för­dern. Am 30.10.1950 (dem Refor­ma­ti­ons­tag) war Richt­fest, das mit viel kirch­li­cher Pro­mi­nenz und der nach­träg­li­chen Geneh­mi­gung des Lan­des­kir­chen­rats aus­gie­big gefei­ert wor­den ist. Am 29. Juni 1952 war es dann soweit, die Kir­che konn­te ein­ge­weiht wer­den. Ein­ma­lig war bei der Ein­wei­hung der Kir­che in Bie­ber­bach, dass nicht nur ein, son­dern zwei Kreis­de­ka­ne mit­wirk­ten und zwar Ober­kir­chen­rat Karl Bur­kert (Bay­reuth) und Ober­kir­chen­rat Juli­us Schie­der (Nürn­berg). Das Deka­nat Grä­fen­berg und damit auch die Pfar­rei Affal­ter­thal war wäh­rend der Zeit des Kirch­baus vom Kir­chen­kreis Bay­reuth aus­ge­glie­dert und dem Kir­chen­kreis Nürn­berg ein­ver­leibt wor­den. Sogar das evan­ge­lisch Sonn­tags­blatt berich­tet dar­über: Es schrieb begei­stert im Juni 1952: „Seit 100 Jah­ren die erste Kir­chen­ein­wei­hung im Deka­nat Gräfenberg.“

Einen Groß­teil der Arbei­ten über­nah­men die Dorf­be­woh­ner selbst: Es wur­den etwa 2000 frei­wil­li­ge Arbeits­ta­ge durch Hand- und Spann­dien­ste der Bie­ber­ba­cher abge­lei­stet. Ver­baut haben sie etwa 700 Kubik­me­ter Stei­ne und 80 Fest­me­ter Holz. Bau­lei­ter des Kir­chen­baus war Hans Förtsch, der 20-jäh­ri­ge Sohn von Adam Förtsch. Nach und nach kam die Ein­rich­tung hin­zu: drei Glocken, Hei­zung, elek­tri­sches Läut­werk, eine Orgel und ein Altar­bild. Schö­ner Neben­ef­fekt des Kirch­baus: Neben der Kir­che wur­de 1952 im März ein Fried­hof von der poli­ti­schen Gemein­de Bie­ber­bach ange­legt, sodass die Bie­ber­ba­cher vor allen im Win­ter den beschwer­li­chen Fuß­marsch vom Trau­er­haus zum Fried­hof nach Affal­ter­thal und auch zum sonn­täg­li­chen Got­tes­dienst nicht mehr gehen müssten.

Akri­bisch hat Kör­ber alle vor­han­de­nen Akten aus­ge­wer­tet und mit wei­te­ren Daten, zum Bei­spiel wel­che Pfar­rer seit­her in der Bie­ber­ba­cher Kir­che wirk­ten, ergänzt. Das A4-Heft mit 60 Sei­ten und genau­so vie­len Bil­dern ist somit ein wich­ti­ges Nach­schla­ge­werk für alle gewor­den, die die Geschich­te der Kir­che in Bie­ber­bach ken­nen­ler­nen wol­len. Es kostet 10 Euro und ist über Karl Kör­ber selbst, im Büro des Hei­zungs­bau Förtsch Bie­ber­bach 52, im „Won­gers­sta­del“ und in der Gemein­de­ver­wal­tung in Egloff­stein erhält­lich. An den genann­ten Orten gibt es auch noch Rest­ex­em­pla­re des ersten Buches von Karl Kör­ber, in dem er die Geschich­te Bie­ber­bachs nachzeichnet.

Rein­hard Löwisch