Im Rah­men des „Jugend­fo­to­prei­ses Ober­fran­ken 2022“ fin­det am Don­ners­tag, 1. Dezem­ber 2022, von 13 bis 14.30 Uhr, in Koope­ra­ti­on mit dem Bezirks­ju­gend­ring Ober­fran­ken ein Work­shop zur Natur­fo­to­gra­fie in der Krea­tiv­werk­statt des RW21 statt. Was gibt es bei Natur­fo­to­gra­fie zu beach­ten? Wie ver­bes­se­re ich mei­ne Bild­kom­po­si­ti­on? Mit wel­chen Hand­grif­fen wird aus mei­ner RAW- Auf­nah­me ein klei­nes Mei­ster­werk? Der Work­shop des Land­schafts- und Rei­se­fo­to­gra­fen Simon Mark­hof wid­met sich aus­führ­lich dem The­ma Bild­be­ar­bei­tung in der Land­schafts­fo­to­gra­fie. Der kom­plet­te Work­flow von der Ent­wick­lung der RAW-Datei in Ado­be Ligh­troom bis hin zum Fein­schliff des Bear­bei­tungs­er­geb­nis­ses in Ado­be Pho­to­shop wird behan­delt. Die Teil­neh­me­rin­nen und Teil­neh­mer erhal­ten dabei einen Ein­blick in die benö­tig­ten Werk­zeu­ge der unter­schied­li­chen Bear­bei­tungs­pro­gram­me, hilf­rei­che Plugins und spe­zi­el­le Tech­ni­ken. Am eige­nen Rech­ner wer­den die zur Ver­fü­gung gestell­ten RAW Bei­spiel­bil­der erar­bei­tet, sodass die Teil­neh­men­den die Schrit­te direkt nach­voll­zie­hen und die ver­schie­de­nen Werk­zeu­ge aus­pro­bie­ren können.

Mit­zu­brin­gen ist ein eige­ner Lap­top mit Bild­be­ar­bei­tungs-Soft­ware. Die Teil­nah­me ist kosten­los, um Vor­anmel­dun­gen per E‑Mail an jugendfotopreis@​bezirksjugendring-​oberfranken.​de wird gebeten.