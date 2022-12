Der Land­kreis Bam­berg hat in den ver­gan­ge­nen Mona­ten die Kreis­stra­ße BA 40 zwi­schen Mürs­bach und der Land­kreis­gren­ze erneu­ert und in Koope­ra­ti­on mit dem Land­kreis Haß­ber­ge auch die Kreis­stra­ßen BA 41 und HAS 56 bis Los­bergs­ge­reuth aus­ge­baut. Die Kosten für die ins­ge­samt 3,3 km lan­ge Strecke im Land­kreis Bam­berg belie­fen sich dabei auf 1,4 Mil­lio­nen Euro.

Die Kreis­stra­ße BA 40 ver­läuft von der Land­kreis­gren­ze Haß­ber­ge bis zur B 4 bei Hil­kers­dorf. Zusam­men mit der HAS 57 ab Rent­weins­dorf ver­bin­det sie die Täler der Bau­nach und der Itz bzw. die Gemein­de­ge­bie­te Rent­weins­dorf und Rat­tels­dorf. Die Kreis­stra­ßen BA 41 bzw. HAS 56 stel­len die Ver­bin­dung in den Raum Ebern her.

Bei­de Strecken­zü­ge wur­den Anfang der 1970er Jah­re gebaut. Mit­te der 1980er Jah­re haben zuletzt Decken­bau­maß­nah­men statt­ge­fun­den, seit­dem nur noch Unter­halts­ar­bei­ten. Der Fahr­bahn­auf­bau bei­der Stra­ßen ent­sprach nicht mehr den aktu­el­len Erfor­der­nis­sen. So wies die BA 40 zwi­schen der Land­kreis­gren­ze und Mürs­bach einen schlech­ten Zustand mit Ris­sen, Set­zun­gen und einer Viel­zahl von Aus­bes­se­rungs­stel­len auf. Beson­ders schlecht war der Zustand der gesam­ten BA 41, die zudem deut­li­che Ver­for­mun­gen und einen zu gerin­gen Quer­schnitt der Fahr­bahn und der Ban­ket­te auf­ge­wie­sen hat.

Die Bau­maß­nah­me umfass­te daher im Bereich der BA 40 auf einer Län­ge von ca. 1570 m eine Ver­stär­kung des gebun­de­nen Ober­baus, zudem wur­de am Orts­rand Mürs­bach auf einer Län­ge von ca. 270 m die Deck­schicht erneu­ert. Hier­durch wur­den die Trag­fä­hig­keit erhöht, Uneben­hei­ten besei­tigt und eine aus­rei­chend grif­fi­ge Ober­flä­che hergestellt.

Im Bereich der BA 41 wur­de auf der gesam­ten Län­ge von ca. 1500 m eben­falls eine Ver­stär­kung des gebun­de­nen Ober­baus vor­ge­nom­men. Zusätz­lich wur­den die Fahr­bahn sowie das Ban­kett ver­brei­tert. Die Tras­sie­rung bleibt unverändert.

Die Kosten für die ins­ge­samt 3,3 km lan­ge Strecke im Land­kreis Bam­berg sind mit gesamt ca. 1,4 Mil­lio­nen Euro veranschlagt.