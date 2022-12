Das Amt für Ernäh­rung, Land­wirt­schaft und For­sten Bam­berg und sei­ne Dienst­stel­le für den Bereich For­sten in Scheß­litz sowie alle Forst­re­vie­re der Baye­ri­schen Forst­ver­wal­tung in den Land­krei­sen Bam­berg und Forch­heim haben am Don­ners­tag, den 08. Dezem­ber 2022 wegen einer inter­nen Ver­an­stal­tung ganz­tä­gig geschlossen.

Das Amt und sei­ne Dienst­stel­len ste­hen ab Frei­tag wie­der zu den übli­chen Zei­ten für die Öffent­lich­keit zur Verfügung.