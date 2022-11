Mit­ma­chen und Sel­ber­ma­chen in der Advents­zeit: Fami­li­en­Por­tal des Land­krei­ses bie­tet in die­sem Jahr einen digi­ta­len Advents­ka­len­der an

Nur noch ein paar­mal schla­fen, dann darf end­lich das erste Tür­chen am Advents­ka­len­der geöff­net wer­den. In die­sem Jahr gibt es zu die­sem Ter­min noch einen wei­te­ren guten Grund, auf das Fami­li­en­Por­tal des Land­krei­ses zu klicken. Denn dort hat die Koor­di­nie­rungs­stel­le Fami­li­en­bil­dung zusam­men mit vie­len Koope­ra­ti­ons­part­nern einen beson­de­ren Advents­ka­len­der erstellt. Es gibt vie­le Din­ge zum Mit­ma­chen, Sel­ber­ma­chen oder als Aktion.

Ergänzt wird das digi­ta­le Ange­bot durch LIVE-Aktio­nen, die an sie­ben Tagen in den drei Fami­li­en­stütz­punk­ten in Markt­red­witz, Selb und Wei­ßen­stadt), sowie im Land­rats­amt Wun­sie­del i. Fich­tel­ge­bir­ge statt­fin­den wer­den (Ter­mi­ne sie­he Flyer).

Alle Mache­rin­nen und Macher des Advents­ka­len­ders wün­schen den Kin­dern und Fami­li­en im Land­kreis bereits heu­te eine schö­ne Adventszeit.

Das kosten­lo­se Fami­li­en­Por­tal (www​.fami​li​en​por​tal​-wun​sie​del​.de) bie­tet allen Inter­es­sier­ten dar­über hin­aus fun­dier­te und von Fach­stel­len auto­ri­sier­te Infor­ma­tio­nen bei­spiels­wei­se rund um Schwan­ger­schaft, Kin­der­be­treu­ung und finan­zi­el­le Hil­fen. Vie­les ist auch in Form von Vide­os hin­ter­legt. Der Rat­ge­ber „Wis­sens­wer­tes“ beinhal­tet Arti­kel mit direk­ten Ansprech­part­nern von Behör­den, Schu­len, Ein­rich­tun­gen und eine Viel­zahl von Infor­ma­ti­ons- und Bera­tungs­stel­len. „Sie fin­den aber auch Frei­zeit­an­ge­bo­te für Fami­li­en mit Kin­dern von klein bis groß.“ so Bir­git Plan­ner von der Koor­di­nie­rungs­stel­le. Im inte­grier­ten Ver­an­stal­tungs­ka­len­der sind für Eltern und Fami­li­en ver­schie­den­ste Ange­bo­te der Fami­li­en­bil­dung zusam­men­ge­stellt. Die­se kön­nen nach Such­be­grif­fen, Post­leit­zahl, Umkreis, Ver­an­stal­tern und Ver­an­stal­tungs­ka­te­go­rien gefil­tert werden.

Wei­te­re Infor­ma­tio­nen gibt die Koor­di­na­ti­ons­stel­le für Fami­li­en­bil­dung. Auch Anbie­ter, die ihre Ange­bo­te ger­ne in den Ver­an­stal­tungs­ka­len­der des Fami­li­en­Por­tals ein­tra­gen möch­ten, kön­nen sich dort jeder­zeit mel­den: Bir­git Plan­ner und Sarah-Ale­na Tho­ma, Tel. 09232 80600 – Mail: familienbildung@​landkreis-​wunsiedel.​de