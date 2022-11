Bezie­hun­gen zwi­schen zwei oder meh­re­ren Men­schen sind immer geprägt von Gefüh­len, Abhän­gig­kei­ten und Kon­flik­ten. Vie­le schwö­ren sich Treue und Ver­läss­lich­keit im Bund der Ehe, in Freund­schaf­ten oder auch in schnel­len Ver­spre­chen. Wird die­ser Schwur gebro­chen, steht die zwi­schen­mensch­li­che Bezie­hung häu­fig vor dem aus. Aber nicht nur mit ande­ren Men­schen gehen wir einen Bund der Treue ein, son­dern vie­le auch mit Gott. Wie unter­schei­den sich Treue und Ver­läss­lich­keit in zwi­schen­mensch­li­chen Bezie­hun­gen und in der Gott-Mensch-Bezie­hung? Was pas­siert, wenn ein Treue­ver­spre­chen gebro­chen wird? Woher kom­men die­se Wer­te und was bedeu­ten sie für uns und unse­re Gesellschaft?

Die­se und wei­te­re Fra­gen und die ein oder ande­re mög­li­che Idee dazu las­sen sich bei den näch­sten „Wert­vol­len Gesprä­chen“ in Bad Berneck am Mon­tag, 12. Dezem­ber um 19.30 Uhr dis­ku­tie­ren. Der Abend steht dies­mal unter dem Mot­to „Treue und Ver­läss­lich­keit“. Die Lei­tung des Abends haben Dr. Rüdi­ger Zier und Hans Neu­big, zur offe­nen Dis­kus­si­on und Aus­tausch sind alle Inter­es­sier­ten eingeladen.

Ver­an­stal­tungs­ort ist der KuKuK / Alte Kin­der­gar­ten, Am Kir­chen­ring 43 in Bad Berneck. Eine Anmel­dung ist nicht erfor­der­lich, der Ein­tritt für den Abend ist frei.

Ver­an­stal­tet wird der Abend vom Ver­ein KuKuK e.V. und Evan­ge­li­schem Bil­dungs­werks. Wei­te­re Infor­ma­tio­nen unter www​.ebw​-ober​fran​ken​-mit​te​.de.