Eine lan­ge Weg­strecke ist nun zu Ende, eine Zeit von mehr als 450 Jah­ren ver­gan­gen, seit in Wai­schen­feld ein Spi­tal gegrün­det wor­den ist und die­se Ein­rich­tung sei­ne Ein­künf­te, neben der Ver­kö­sti­gung und Unter­brin­gung von sie­ben alten Men­schen, gewinn­brin­gend und agie­rend wie eine Bank, an pri­va­te Leu­te gegen Zins ver­lie­hen hat. Dar­über wur­de natür­lich vom Spi­tal­mei­ster peni­bel Buch geführt und die­se Bücher fan­den nun im Bam­ber­ger Diö­ze­san­ar­chiv einen wür­di­gen und dau­er­haf­ten Unterschlupf.

Die Wai­schen­fel­der ken­nen das Gebäu­de; einen schö­nen Fach­werk­bau am Bischof Nau­sea-Platz, gegen­über der Stadt­ka­pel­le, die frü­her auch als Spi­tal­ka­pel­le genutzt wor­den ist. Wann das Spi­tal erbaut wor­den ist, ist noch unklar, aber 1514, als Eber­hard von Raben­stein die Spi­tal­stif­tung grün­de­te, gab es das Gebäu­de schon, das, wie vie­le wei­te­re Häu­ser im Ort meh­re­ren Krie­gen zum Opfer fiel und immer wie­der neu auf­ge­baut, bezie­hungs­wei­se umge­baut wer­den muss­te. Der letz­te Umbau brach­te auch die größ­te Ver­än­de­rung mit sich. Die Stadt gab das Gebäu­de per Erb­bau­recht für 99 Jah­re im März 1980 an die Wai­schen­fel­der Kir­chen­stif­tung, wel­ches unter Lei­tung des Pfar­rers und Dekan Josef Kraus in dem Gebäu­de für eine Mil­li­on Mark 1981/82 ein Pfarr­zen­trum ein­rich­te­te. Letz­ter „Spi­tal­mei­ster“ war der lang­jäh­ri­ge zwei­ter Bür­ger­mei­ster Her­mann Hof­knecht (CSU).

Mit dem „Aus­räu­men“ des Spi­tal­ge­bäu­des war der gemeind­li­che Bau­hof beschäf­tigt und so kamen die Rech­nungs­bü­cher, die sich in einem beson­de­ren klei­nen Bücher­raum des Gebäu­des befan­den, in den Bau­hof der Gemein­de. Auf dem Dach­bo­den fan­den sie eine vor­über­ge­hen­de Ruh­stät­te, bis jemand auf die Idee kam, die alten Rech­nungs­bü­cher, immer­hin bis zu 450 Jah­re alt, ins Rat­haus zu schaf­fen, das bild­lich gespro­chen, bald aus allen Näh­ten platz­te, weil durch die Ein­ge­mein­dung und neue Auf­ga­ben soviel mehr Akten als frü­her dar­in Platz fin­den muss­ten. Nach­dem das Rat­haus zwei, iro­ni­scher­wei­se direkt neben dem Spi­tal gele­gen, fer­tig umge­baut war, hat man die Bücher dort­hin ver­frach­tet, wo sie seit­her im Zim­mer der VHS in einem alten Schrank unter­ge­bracht waren. Und dort fand sie der Wai­schen­fel­der Joseph Her­zing, nach­dem er von Bür­ger­mei­ster Tho­mas Thiem ermäch­tigt, auf die Suche nach den Büchern gegan­gen ist. Er, der die Rech­nungs­bü­cher für sei­ne Zulas­sungs­ar­beit zum Lehr­amt, 1970 (als bis­her ein­zi­ger) syste­ma­tisch durch­ge­ar­bei­tet hat­te, war neu­gie­rig dar­auf, in wel­chen Zustand sich die Bücher 50 Jahr spä­ter befin­den und ob sie voll­stän­dig sind. Sein Ergeb­nis der Über­prü­fung: Der Zustand der mei­sten Bücher ist mit­tel­präch­tig. Es sind sogar Mäu­se­bis­spu­ren und Ascher­auch auf dem Papier gefun­den wor­den und damit eini­ge Sei­ten unkennt­lich gemacht, weil mit Tin­te hand­schrift­lich ver­fasst. Schlim­mer ist aber, dass vie­le der Bücher, die es Jahr­gangs­wei­se gab, über­haupt nicht mehr vor­han­den sind. Und das brach­te ihn auf die Idee, die Rech­nungs­bü­cher in ein pro­fes­sio­nel­les Archiv zu geben. Das Archiv des Erz­bis­tums Bam­berg zeig­te Inter­es­se dar­an. Vor­aus­set­zung sei, dass die Stadt die Bücher der der Wai­schen­fel­der Kir­chen­stif­tung gibt, die wie­der­um das Pfarr­ar­chiv ver­wal­tet, was sich mitt­ler­wei­le kom­plett in Bam­berg befin­det. Und so nahm die Sache ihren Lauf und die­se Woche wur­den die spät­mit­tel­al­ter­li­chen Unter­la­gen von Her­zing nach Bam­berg ins Diö­ze­san­ar­chiv gebracht, wo sie dem Pfarr­ar­chiv Wai­schen­feld ein­ge­glie­dert wer­den und danach jeder­mann kosten­frei zugäng­lich sind, der wis­sen­schaft­li­ches Inter­es­se dar­an hat. Das Archiv des Erz­bis­tums Bam­berg (Lei­tung Dia­kon Andre­as Höl­scher), ist am Regens­bur­ger Ring 2 in Bam­berg. Tele­fon: 0951/502‑2520. https://​archiv​.erz​bis​tum​-bam​berg​.de/

Rein­hard Löwisch