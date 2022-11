Die FO 31 in Kir­ch­rüs­sel­bach wird auf­grund der Auf­stel­lung eines Krans wegen Dach­ar­bei­ten an der Kir­che am Mon­tag, 05.12.2022 von 8–18 Uhr für den Durch­gangs­ver­kehr voll­stän­dig gesperrt. Fuß­gän­ger kön­nen sicher am Bau­feld vorbeilaufen.

Die Umlei­tung ist aus­ge­schil­dert. Sie ver­läuft über Frei­röt­ten­bach, Gross­bell­ho­fen und Benzendorf.