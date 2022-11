SKC Eggols­heim hat­te lei­der ein nicht so erfolg­rei­ches Wochen­en­de

Anmel­dun­gen in den eige­nen Kin­der­ta­ges­ein­rich­tun­gen des Mark­tes Eggols­heim erfol­gen digi­tal über das Litt­le­Bird-System. Sie fin­den den ent­spre­chen­den Link unter www​.eggols​heim​.de oder www​.litt​le​-bird​.de. Anmel­de­ta­ge wie…

Eggols­heim: Gre­go­ria­nik zum Mit­sin­gen

Das Bam­mers­dor­fer Bil­dungs­zen­trum lädt am Sams­tag, 12. Novem­ber von 15.00 bis 18.00 Uhr in der Frie­dens­kir­che in Eggols­heim zu Gregorianik…