POT­TEN­STEIN, LKR. BAY­REUTH. Mon­tag­vor­mit­tag ergau­ner­ten sich Betrü­ger mit der Masche des Enkel­tricks meh­re­re tau­send Euro von einer arg­lo­sen Dame aus Pot­ten­stein. Die Kri­mi­nal­po­li­zei Bay­reuth ermit­telt und bit­tet um Hin­wei­se aus der Bevölkerung.

Die 80-Jäh­ri­ge erhielt am Mon­tag­vor­mit­tag gegen 10 Uhr einen Anruf der hin­ter­häl­ti­gen Betrü­ger. Die­se ver­wickel­ten die Senio­rin geschickt in ein län­ge­res Gespräch und mach­ten sie glau­ben, ihre Toch­ter sei in Schwie­rig­kei­ten. Die hilfs­be­rei­te Frau ließ sich über­zeu­gen eine hohe Kau­ti­on zu bezah­len, um ihrer Toch­ter zu hel­fen. Sie über­gab zwi­schen 11.30 Uhr und 12 Uhr im Bereich der Apo­the­ke in der Haupt­stra­ße in Pot­ten­stein meh­re­re tau­send Euro an einen Unbekannten.

Der Geld­ab­ho­ler wird wie folgt beschrieben:

Männ­lich

Zir­ka 35 Jah­re alt

Zir­ka 1,80 Meter groß

Trug einen roten Kapuzenpullover

Fuhr ein dunk­les Auto

Das Auto war auf der Stra­ßen­sei­te der Apo­the­ke, auf dem letz­ten Stell­platz Rich­tung Orts­aus­gang, geparkt

Das Kenn­zei­chen ent­hielt die Buch­sta­ben „SC“

Die Kri­mi­nal­po­li­zei Bay­reuth hat die Ermitt­lun­gen über­nom­men und sucht Zeu­gen. Wer hat die Geld­über­ga­be beob­ach­tet oder kann Anga­ben zum Geld­ab­ho­ler bezie­hungs­wei­se zu sei­nem Fahr­zeug machen? Hin­wei­se nimmt die Kri­po Bay­reuth unter der Tel.-Nr. 0921/506–0 entgegen.