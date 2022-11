Poli­zei­in­spek­ti­on Bamberg-Stadt

Dieb­stahl eines Handys

BAM­BERG. Zwi­schen dem 21. und 28. Novem­ber wur­de aus einem Bar­ber-Shop in der Obe­ren König­stra­ße ein grau­es Mobil­te­le­fon der Mar­ke Honor 10 Lite gestoh­len. Das Han­dy hat einen Zeit­wert von etwa 150 Euro.

Jacken­dieb­stahl aus Gaststätte

BAM­BERG. Am Sonn­tag zwi­schen 01.00 Uhr und 04.00 Uhr wur­de aus einer Gast­stät­te am Pfahl­plätz­chen eine blaue Her­ren­jacke der Mar­ke Hil­fi­ger gestoh­len. Das Klei­dungs­stück hing zur Tat­zeit über einen Stuhl. In der Jacke befand sich ein drei­stel­li­ger Bar­geld­be­trag, Aus­weis­pa­pie­re sowie Air­Pods der Mar­ke Apple im Gesamt­wert von etwa 300 Euro.

Laden­dieb­stahl

BAM­BERG. Am Mon­tag­nach­mit­tag gegen 16.30 Uhr wur­de ein 28-jäh­ri­ger Mann beim Dieb­stahl einer Fla­sche Wein in einem Geschäft in Bahn­hofs­nä­he vom Per­so­nal erwischt. Als der Lang­fin­ger auf den Dieb­stahl ange­spro­chen wur­de, flüch­te­te die­ser und stieß auf der Flucht einen Ange­stell­ten zur Sei­te, der sich dadurch leicht am Bein ver­letz­te. Zudem wur­de noch ein Scan-Gerät beschä­digt; hier wird der Sach­scha­den auf etwa 200 Euro bezif­fert. Der 28-Jäh­ri­ge konn­te bis zum Ein­tref­fen der Poli­zei fest­ge­hal­ten wer­den und muss sich wegen räu­be­ri­schen Dieb­stahls verantworten.

Fahr­rad­dieb­stahl

BAM­BERG. Am Sams­tag­abend zwi­schen 19.45 Uhr und 22.00 Uhr wur­de in der Schüt­zen­stra­ße ein dort unver­sperrt abge­stell­tes Her­ren-Moun­tain-Bike der Mar­ke Spe­cia­li­zed, schwarz, im Zeit­wert von 1500 Euro gestohlen.

Dieb­stahl eines Tankdeckels

BAM­BERG. Am Mon­tag zwi­schen 17.15 Uhr und 19.35 Uhr wur­de von einem Motor­rad, das vor der Bam­ber­ger JVA abge­stellt war, der Tank­deckel gestoh­len. Das Fahr­zeug­teil hat einen Wert von 25 Euro.

Ver­kehrs­un­fäl­le

BAM­BERG. Am Mon­tag­mit­tag gegen 12.00 Uhr fuhr der Fah­rer eines Klein­trans­por­ters an der Kreu­zung Pödel­dor­fer Stra­ße / Armee­stra­ße rück­wärts und stieß gegen die Front eines hin­ter ihm ste­hen­den Seat-Fah­rers. An bei­den Fahr­zeu­gen ent­stand dadurch Sach­scha­den von etwa 10.000 Euro. Ver­letzt wur­de niemand.

Ran­da­lie­rer lan­det in Arrestzelle

BAM­BERG. Am Mon­tag­abend wur­de die Poli­zei ver­stän­digt, weil ein Mann in einem Imbiss An der Brei­ten­au ran­da­lier­te. Beim Ein­tref­fen der Poli­zei konn­te ein 38-jäh­ri­ger Mann ange­trof­fen wer­den, der unein­sich­tig und unbe­lehr­bar war. Zudem belei­dig­te und bedroh­te er den Besit­zer, wes­halb er in Gewahr­sam genom­men wer­den musste.

42-Jäh­ri­ge greift Poli­zi­sten an

BAM­BERG. Am Mon­tag­abend kurz nach 22.00 Uhr wur­den Zivil­be­am­te der Bam­ber­ger Poli­zei auf eine Strei­tig­keit zwi­schen einer Frau und einem Tür­ste­her in der Sand­stra­ße auf­merk­sam. Wie sich her­aus­stell­te, wur­de die Dame und ihr Freund aus dem Lokal gebe­ten, womit sie nicht ein­ver­stan­den waren. Als die bei­den von der Strei­fe ange­spro­chen wur­den, griff die 42-Jäh­ri­ge mit einer Hand an den Hals eines Poli­zei­be­am­ten, was aber abge­wehrt wer­den konn­te. Als die auf­ge­brach­te Dame letzt­end­lich über­wäl­tigt wer­den konn­te, ließ sie sich ein­fach auf die Stra­ße fal­len, wes­halb sie sich am Arm ver­letz­te. Auf dem Weg zur Dienst­stel­le belei­dig­te sie die Poli­zei­be­am­ten und trat beim Ver­brin­gen in eine Zel­le mit einem Stöckel­schuh gegen den Ober­schen­kel einer Poli­zei­be­am­tin. Die Staats­an­walt­schaft ord­ne­te bei der Frau eine Blut­ent­nah­me an. Sie muss sich wegen Wider­stan­des gegen Voll­streckungs­be­am­te, Belei­di­gung und Bedro­hung straf­recht­lich ver­ant­wor­ten. Ver­letzt wur­de bei dem Poli­zei­ein­satz glück­li­cher­wei­se niemand.

Betrun­ke­ner belä­stigt Frauen

BAM­BERG. Am Mon­tag­abend sprach ein 43-jäh­ri­ger Mann am Maxi­mi­li­ans­platz zwei jun­ge Frau­en an. Als die Bei­den dar­auf nicht reagier­ten, droh­te er damit, ihnen eine Fla­sche auf den Kopf zu schla­gen. Die bei­den Frau­en spra­chen dann einen Pas­san­ten an, der sich zwi­schen den Mann und die Frau­en stell­te, wor­auf­hin die­ser von den bei­den Damen abließ und flüch­te­te. Er konn­te aber von der Poli­zei in der Lan­ge Stra­ße auf­ge­grif­fen wer­den. Er brach­te es bei einem Alko­hol­test auf 1,66 Pro­mil­le, wes­halb er in Gewahr­sam genom­men wur­de. Zudem bekommt er eine Anzei­ge wegen Bedrohung.

Poli­zei­in­spek­ti­on Bamberg-Land

HALL­STADT. Ein bis­lang unbe­kann­ter Täter beschä­dig­te in zwi­schen Sonn­tag­nacht und Mon­tag­nach­mit­tag einen in der Miche­lin­stra­ße abge­stell­ten sil­ber­nen Audi. An dem Fahr­zeug wur­den die Fah­rer- und Bei­fah­rer­sei­te ver­kratzt. Der Gesamt­scha­den beläuft sich auf ca. 500,- Euro.

HALL­STADT. Ein Fahr­rad im Wert von 350 Euro ent­wen­de­te ein Unbe­kann­ter am Mon­tag wäh­rend der Schul­zeit vom Fahr­rad­stän­der im Bereich der Schu­le in der Königs­hof­stra­ße. Bei dem Fahr­rad han­delt es sich um ein oran­ge­nes und grau­es Jugend­fahr­rad der Mar­ke Rockrider.

STRUL­LEN­DORF. Am Sams­tag in der Zeit von 10:00 bis 15:00 Uhr ent­wen­de­te ein Unbe­kann­ter ein vor die Haus­tür gelie­fer­tes Paket in der Kuni­gun­den­stra­ße. Der Lie­fer­dienst stell­te das Paket im Bereich des Haus­ein­gangs ab. Das Paket hat­te einen Wert von 50,- Euro.

Ver­kehrs­po­li­zei­in­spek­ti­on Bamberg

Laden­die­be in fla­gran­ti erwischt

Hirschaid. Gegen Mon­tag­mit­tag erkann­ten Schlei­er­fahn­der der Ver­kehrs­po­li­zei Bam­berg zwei geor­gi­sche Staats­bür­ger im Hirschai­der Indu­strie­ge­biet wie­der, wel­che in der Ver­gan­gen­heit schon mehr­fach mit Laden­dieb­stäh­len auf­fäl­lig gewe­sen waren. Aus die­sem Grund ent­schlos­sen sie sich dazu, die Bei­den nicht aus den Augen zu las­sen. So konn­ten die Beam­ten bereits nach kur­zer Zeit beob­ach­ten, wie einer von ihnen meh­re­re alko­ho­li­sche Geträn­ke in einem Hirschai­der Super­markt ent­wen­de­te. Neben dem obli­ga­to­ri­schen Haus­ver­bot für die Super­markt­ket­te ist ein Straf­ver­fah­ren wegen Laden­dieb­stahls die Folge.

Poli­zei­in­spek­ti­on Ebermannstadt

Ver­kehrs­un­fall

Igen­s­dorf. Eine 52-jäh­ri­ge Frau fuhr am Mon­tag­nach­mit­tag mit ihrem Hyun­dai auf der B2 von Herolds­bach in Rich­tung Igen­s­dorf. Kurz nach Lin­den­müh­le kam sie aus unge­klär­ter Ursa­che nach links von der der Fahr­bahn ab und fuhr in den angren­zen­den Gra­ben. An einem Was­ser­durch­lauf über­schlug sich der Pkw und kam ent­ge­gen der Fahrt­rich­tung im Gra­ben zum Ste­hen. Die 52-Jäh­ri­ge wur­de mit leich­ten Ver­let­zun­gen ins Kran­ken­haus nach Nürn­berg ver­bracht.

Poli­zei­in­spek­ti­on Forchheim

Unfäl­le

Forch­heim. 9.000,00 Euro sind die Bilanz eines Ver­kehrs­un­falls, wel­cher sich am Mon­tag­abend an der Kreu­zung Ade­nau­er­al­lee / Theo­dor-Heuss-Allee ereig­ne­te. Dabei bog eine 54-jäh­ri­ge Opel-Fah­re­rin ab und es kam zum Zusam­men­stoß mit einer 56-jäh­ri­gen VW-Fah­re­rin. Ver­letzt wur­de glück­li­cher­wei­se dabei niemand.

Unfall­fluch­ten

Forch­heim. Am Mon­tag­abend beob­ach­te­te eine auf­merk­sa­me Zeu­gin einen 85-jäh­ri­gen Opel-Fah­rer, der in der Bay­reu­ther Stra­ße gegen ein Ver­kehrs­schild fuhr und die­ses ver­bog. Durch Beam­te der Poli­zei­in­spek­ti­on Forch­heim wur­de die Hal­ter­an­schrift des Unfall­ver­ur­sa­chers auf­ge­sucht und das beschä­dig­te Fahr­zeug konn­te fest­ge­stellt wer­den. Der Gesamtsach­scha­den wird auf ca. 3.200,00 Euro geschätzt.

Forch­heim. Als am Mon­tag­mor­gen eine 47-jäh­ri­ge VW-Fah­re­rin von der Hans-Sachs-Stra­ße in Rich­tung Eisen­bahn­brücke fuhr, muss­te sie an einem Zebra­strei­fen ver­kehrs­be­dingt anhal­ten. Aus der Neu­en­berg­stra­ße kam ein bis­lang unbe­kann­ter Moun­tain­bike-Fah­rer und es kam zum Zusam­men­stoß. Der Rad­fah­rer wird wie folgt beschrie­ben: schlank, ca. 12 Jah­re alt, 150 Zen­ti­me­ter groß. Hin­wei­se wer­den von der Poli­zei­in­spek­ti­on Forch­heim erbe­ten unter der Ruf­num­mer 09191/7090–0.

Forch­heim. Am Mon­tag­mit­tag fuhr in der Tor­stra­ße ein bis­lang unbe­kann­ter Täter gegen einen gepark­ten bei­gen BMW X3. Anschlie­ßend ent­fern­te sich der Ver­ur­sa­cher uner­laubt von der Unfall­stel­le ohne sich um die Regu­lie­rung des Scha­dens an der Bei­fah­rer­tü­re zu küm­mern. Sach­dien­li­che Hin­wei­se wer­den von der Poli­zei­in­spek­ti­on Forch­heim unter der Tele­fon­num­mer 09191/7090–0 entgegengenommen.

Dieb­stäh­le

Forch­heim. In der Zeit von Frei­tag, 16:10 Uhr, bis Mon­tag, 06:20 Uhr wur­de in der Fried­rich-von-Schletz-Stra­ße von einem Fir­men­fahr­zeug das hin­te­re Kenn­zei­chen ent­wen­det. Der bis­lang unbe­kann­te Täter riss die­ses mit­samt der Kenn­zei­chen­hal­te­rung vom Mer­ce­des ab. Wer ver­däch­ti­ge Beob­ach­tun­gen in die­sem Bereich machen konn­te, wird gebe­ten sich mit der Poli­zei­in­spek­ti­on Forch­heim in Ver­bin­dung zu set­zen, Tele­fon: 09191/7090–0.

Dormitz. Auf ein sehr hoch­wer­ti­ges oran­ge-schwar­zes Moun­tain­bike der Mar­ke „Can­yon“ hat­te es ein bis­lang unbe­kann­ter Dieb in der Stra­ße „Am Brand­bach“ abge­se­hen. Die­ses war in einem Fahr­rad­kel­ler eines Anwe­sens mit drei ande­ren Fahr­rä­dern durch ein Schloss ver­bun­den. Wer Hin­wei­se auf den Fahr­rad­dieb geben kann, wird gebe­ten sich bei der Poli­zei­in­spek­ti­on Forch­heim zu melden.

Ein­bruch über Fenster

HAU­SEN, LKR. FORCH­HEIM. Am Mon­tag­nach­mit­tag bra­chen Unbe­kann­te in ein Ein­fa­mi­li­en­haus in Hau­sen ein. Sie ent­ka­men im Anschluss ver­mut­lich ohne Beu­te, hin­ter­lie­ßen jedoch einen höhe­ren Sach­scha­den. Die Kri­mi­nal­po­li­zei Bam­berg hat die Ermitt­lun­gen auf­ge­nom­men und bit­tet um Zeugenhinweise.

Im Zeit­raum von 16 Uhr bis 19 Uhr nutz­ten Ein­bre­cher am Mon­tag­nach­mit­tag die Abwe­sen­heit der Bewoh­ner eines Ein­fa­mi­li­en­hau­ses und ver­schaff­ten sich gewalt­sam Zutritt, indem sie ein Fen­ster auf­he­bel­ten. Auf der Suche nach Wert­ge­gen­stän­den durch­wühl­ten sie eine Kom­mo­de. Mög­li­cher­wei­se wur­den die Täter hier­bei durch die Rück­kehr der Bewoh­ner gestört, so dass sie uner­kannt flüch­te­ten. Ob bei dem Ein­bruch etwas gestoh­len wur­de, ist nun Teil der Ermitt­lungs­ar­beit des Fach­kom­mis­sa­ri­ats für Eigen­tums­de­lik­te bei der Kri­mi­nal­po­li­zei Bam­berg. Am auf­ge­he­bel­ten Fen­ster ent­stand ein geschätz­ter Sach­scha­den in Höhe von etwa 1500 Euro.

Poli­zei­in­spek­ti­on Lichtenfels

Ohne gül­ti­ge Fahr­erlaub­nis unterwegs

LICH­TEN­FELS. Im Rah­men einer all­ge­mei­nen Ver­kehrs­kon­trol­le in der Zweig­stra­ße hiel­ten Beam­te der Poli­zei­in­spek­ti­on Lich­ten­fels am Mon­tag­abend eine 21-jäh­ri­ge Hon­da-Fah­re­rin an. Hier­bei konn­te die jun­ge Frau kei­ne gül­ti­ge Fahr­erlaub­nis vor­wei­sen. Sie erhält nun eine Anzei­ge wegen Fah­ren ohne Fahr­erlaub­nis. Ihr 26-jäh­ri­ger Bei­fah­rer und Hal­ter des Fahr­zeugs erhält eben­falls eine Anzei­ge – wegen des Ermäch­ti­gen zum Fah­ren ohne Fahrerlaubnis.