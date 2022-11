Gesun­de Müs­lis und weih­nacht­li­che Leckereien

Voll gela­den mit Müs­lis, Advents­ka­len­dern und Scho­ko Lol­lies der haus­ei­ge­nen Natur­kost­mar­ke Rosen­gar­ten fuh­ren die Mit­ar­bei­te­rin­nen Karin Ferstl und Kath­rin Diet­rich in das benach­bar­te Erlan­gen, um die Lecke­rei­en dem Uni­kli­ni­kum Erlan­gen zu spen­den. Zugu­te kom­men die ver­schie­de­nen Rosen­gar­ten Pro­duk­te, die alle­samt aus besten Bio­zu­ta­ten her­ge­stellt sind, der Kin­deron­ko­lo­gie der Kin­der- und Jugendklinik.

„Die Ernäh­rung spielt eine ganz ent­schei­den­de Rol­le, um wie­der gesund zu wer­den.“, erklärt Ober­arzt Dr. Axel Karow. Das The­ma Ernäh­rung spielt in der Kin­deron­ko­lo­gie eine wich­ti­ge und gro­ße Rol­le. Die Rosen­gar­ten Spen­den sol­len sowohl in der Ernäh­rungs­the­ra­pie ein­ge­setzt wer­den, als auch direkt an die schwer kran­ken Kin­der ver­teilt werden.

„Die jun­gen Pati­en­tin­nen und Pati­en­ten sol­len auch ein­mal ein paar Glücks­mo­men­te erle­ben“, erklär­te Karin Ferstl vom Rosen­gar­ten-Team den Hin­ter­grund der Akti­on. „Wir hof­fen, die 120 Advents­ka­len­der und die zahl­rei­chen Müs­lis und Scho­ko­lol­lis spen­den ihnen ein wenig Zuver­sicht für ihren Kli­nik­auf­ent­halt“, ergänz­te Kol­le­gin Kath­rin Diet­rich. Sie hat­te erst den Kon­takt zur Kin­deron­ko­lo­gie her­ge­stellt. Im Urlaub kam sie zufäl­lig mit Kli­nik­mit­ar­bei­te­rin Ursu­la Mai­er ins Gespräch, die ihr von der Arbeit in der Kin­deron­ko­lo­gie erzählte.