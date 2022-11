Die Ten­nis­ab­tei­lung des Baur Sport­ver­ein ver­an­stal­tet in den dies­jäh­ri­gen Weih­nachts­fe­ri­en am Diens­tag, 03. Janu­ar 2023, von 15:00–16:30 Uhr ein kosten­lo­ses und unver­bind­li­ches Schnup­per­trai­ning für Kin­der und Jugend­li­che ab etwa fünf Jah­ren. Ten­nis­trai­ner Ste­fan Kor­nitz­ky führt durch ein abwechs­lungs­rei­ches Pro­gramm und demon­striert die Grund­la­gen des Sports unter dem Mot­to „Ten­nis aus­pro­bie­ren und in den Feri­en Spaß haben“.

Eine Anmel­dung für den Ter­min in der Ten­nis­hal­le des Baur SV (Dr. Satt­ler Stra­ße 1) ist erfor­der­lich. Hier­für, eben­so wie für die Abspra­che indi­vi­du­el­ler Schnup­per­mög­lich­kei­ten und für wei­te­re Infor­ma­tio­nen steht Sport­wart Ste­fan Kor­nitz­ky per Tele­fon, Nach­richt oder E‑Mail jeder­zeit ger­ne zur Ver­fü­gung (stefan.​kornitzky@​gmail.​com, 0176/92686847).