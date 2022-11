Die staat­li­chen Impf­zen­tren in Bay­ern schlie­ßen zum 31. Dezem­ber, somit auch das Impf­zen­trum Hofer Land. Am Sams­tag, 17. Dezem­ber 2022, fin­det letzt­ma­lig ein Son­der­impf­tag in der Frei­heits­hal­le statt. Beginn ist um 11:00 Uhr, der letz­te Ein­lass um 16:30 Uhr. Zwi­schen 13:45 und 14:15 Uhr gibt es eine kur­ze Pause.

Ange­bo­ten wer­den an die­sem Tag die Impf­stof­fe von:

Moderna/​Spikevax BA.1, und BA. 4–5

Bio­N­Tech (BA.4–5 sowie Grundimmunisierung)

Nuva­xo­vid

Val­ne­va

Kin­der­imp­fun­gen

Mit­zu­brin­gen sind ein Aus­weis, der Nach­weis der letz­ten Imp­fung und, wenn vor­han­den, das Impfbuch.

Ein Ter­min ist nicht zwin­gend not­wen­dig, auf­grund der Viel­zahl der Impf­stof­fe und einer Plan­bar­keit wäre eine Anmel­dung aber wün­schens­wert. Die­se ist mög­lich unter 02981/57–777 oder online unter www​.impf​zen​tren​.bay​ern