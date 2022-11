Die Bau­ar­bei­ten zur Hoch­was­ser­frei­le­gung der Pur­bach gehen in die Ziel­ge­ra­de. Es ste­hen nun noch die abschlie­ßen­den Asphal­tie­rungs­ar­bei­ten am und im Umfeld des Kreis­ver­kehrs an. Dafür müs­sen in der kom­men­den Woche meh­re­re Stra­ßen gesperrt werden.

Von Mitt­woch, den 30.11.2022 bis Don­ners­tag, den 01.12.2022 wird die Stra­ße Unter­pur­bach mit der fina­len Asphalt­deck­schicht ver­se­hen und muss daher für den Ver­kehr voll gesperrt wer­den. Die Umlei­tung erfolgt groß­räu­mig über Ober­pur­bach – Baum­gar­ten – Lehen­thal – Höferän­ger nach Kulm­bach und umge­kehrt. Ab Don­ners­tag­vor­mit­tag ist die Stra­ße Unter­pur­bach dann wie­der unein­ge­schränkt befahrbar.

Am Frei­tag, den 02.12.2022 wird dann in der Hofer Stra­ße zwi­schen der Cas­par-Fischer-Stra­ße und dem Kreis­ver­kehr die Deck­schicht der Stra­ße auf­ge­bracht. Dazu muss die Hofer Stra­ße von Frei­tag, den 02.12.2022 – Mon­tag, den 05.12.2022 für den Ver­kehr gesperrt wer­den. Die Umlei­tung hier­zu ver­läuft wie­der in gewohn­ter Wei­se klein­räu­mig über die Blai­cher Stra­ße – Fried­rich-Ebert-Stra­ße – Ket­te­ler Stra­ße und umge­kehrt. Ab Mon­tag, den 05.12.2022 wird auch die­se Stra­ßen­sper­rung dann wie­der aufgehoben.

Über die rest­li­chen noch aus­ste­hen­den Asphal­tie­rungs­ar­bei­ten am Kreis­ver­kehr und in der Hofer Stra­ße stadt­aus­wärts sowie die dar­aus resul­tie­ren­den Ver­kehrs­um­le­gun­gen wird die Stadt Kulm­bach die Bevöl­ke­rung recht­zei­tig noch in der kom­men­den Woche infor­mie­ren. Auf­grund der o.g. Arbei­ten ist mit Behin­de­run­gen zu rechnen.

Die Stadt Kulm­bach bit­tet die Bevöl­ke­rung und die Anwoh­ner für die unaus­weich­li­chen Behin­de­run­gen um Verständnis.