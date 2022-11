Das Fif­ty-Fif­ty-Taxi bie­tet im Dezem­ber und Janu­ar zusätz­li­che Fahr­ten an.

Die After-Work-Par­tys in Creu­ßen an den kom­men­den Frei­ta­gen, 2. und 9. Dezem­ber 2022, fährt das Fif­ty-Fif­ty-Taxi mit Halt Am gro­ßen Zim­mer­platz an.

Auch über Weih­nach­ten, vom 23. Dezem­ber bis ein­schließ­lich dem 2. Weih­nachts­fei­er­tag am 26. Dezem­ber 2022, sowie am Drei­kö­nigs­tag, dem 6. Janu­ar 2023, ist das Fif­ty-Fif­ty-Taxi mit den bekann­ten Start- und Ziel­punk­ten im Einsatz.

Gene­rell fährt das Fif­ty-Fif­ty-Taxi jeden Frei­tag auf Sams­tag und Sams­tag auf Sonn­tag, jeweils nachts in der Zeit von 21 bis 5 Uhr. Start und Ziel sind dabei Bay­reuth, Brei­ten­le­sau oder Trockau.

Hier gibt es alle Infor­ma­tio­nen zum Fifty-Fifty-Taxi:

https://​zukunft​.land​kreis​-bay​reuth​.de/​m​o​b​i​l​-​d​i​g​i​t​a​l​/​f​i​f​t​y​-​f​i​f​t​y​-​t​a​xi/