SKV Gold­kro­nach (5768) : CKC Moren­den Bay­reuth e.V. (5519)

Die Vor­freu­de auf das Der­by gegen den SKV Gold­kro­nach wur­de durch zwei Hiobs­bot­schaf­ten getrübt. Juli­an Böhm und Chri­sto­pher Jung muss­ten sich krank­heits­be­dingt abmel­den und auch Tim Drna­sin wird aus beruf­li­chen Grün­den vor­erst nicht mehr auf­lau­fen kön­nen. Gott sei Dank mel­de­te sich Ste­fan Land­mann wie­der zurück der nach mehr­mo­na­ti­ger Ver­let­zungs­pau­se wie­der ins Spiel­ge­sche­hen ein­grei­fen kann. Auch sein Sohn Basti­an konn­te sich mal wie­der den Spiel­tag frei­hal­ten. So konn­te man dies­mal sogar mit Ersatz­mann antre­ten, aller­dings labo­riert Hei­ko Blei­cher auch noch an einer Ober­kör­per­ver­let­zung, doch er stell­te sich trotz­dem in den Dienst der Mann­schaft. Letzt­end­lich alles kei­ne guten Vor­zei­chen für das Der­by gegen die wie­der­erstark­ten Goldkronacher.

Hans Dip­pold (935) hat­te es mit Tobi­as Peter­si­lie (926) zu tun, bei­de lie­fer­ten sich ein Kopf- an Kopf- Ren­nen, das letzt­end­lich Hans Dip­pold mit 9 Kegel für sich ent­schei­den konn­te. Basti­an Land­mann (889) auch leicht ange­schla­gen fand nicht zu sei­nem Spiel und muss­te mit einem für die­se Bahn eher schwä­che­ren Ergeb­nis Jonas Dre­ge­lies (934) mit 45 Kegel den Vor­tritt las­sen. Im Mit­tel­feld nutz­te René Ott (976) das Geläuf aus und erspiel­te sich ein star­kes Ergeb­nis. Vor allem im Räu­men glänz­te er mit 352 Kegel, er besieg­te auch des­halb Uli Wein (922) mit 54 Kegel und hielt damit die Hoff­nun­gen oben. Doch Ste­fan Kull­mann (869) mach­te lei­der einen Strich durch die Rech­nung, er und die Gold­kro­nacher Bahn wer­den kei­ne Freunde.

Eigent­lich unver­ständ­lich war­um er auf die­ser fall­träch­ti­gen Anla­ge immer wie­der sol­che Pro­ble­me hat. Sein schwa­ches Ergeb­nis nutzt der star­ke Dani­el Fischer (987) ohne Mit­leid aus, er sicher­te „Gold City“ wei­te­re 118 Kegel. Ein Rück­stand von 100 Kegel gegen das Gold­kro­nacher Schluss­paar auf­zu­ho­len ist eher unwahr­schein­lich, da bei­de Spie­ler sehr stark spie­len. Zu allem Unglück ver­letz­te sich Micha­el Prill (937) auch noch, er konn­te zwar das Spiel fort­set­zen, doch sein bestes Spiel konn­te er des­halb nicht auf die Bahn brin­gen. So muss­te er sich Achim Jahr­eis (959) mit 22 Kegel geschla­gen geben. Rück­keh­rer Ste­fan Land­mann (913) hat­te in sei­nem ersten Sai­son­spiel die schwe­re Auf­ga­be einen der besten Spie­ler der Liga Paro­li zu bieten.

Das hät­te viel­leicht auch klap­pen kön­nen, wenn Ste­fan Land­mann schon wie­der sein vol­les Lei­stungs­ver­mö­gen hät­te, doch so muss­te er die Über­le­gen­heit des Tages­be­sten Klaus Dipp­mar (1040) klar aner­ken­nen. Klaus Dipp­mar zeig­te mal wie­der Kegel­sport vom fein­sten und sicher­te sei­ner Mann­schaft mäch­ti­ge 127 Kegel.

So stand die Klat­sche für Moren­den im Der­by fest, wie­der­mal konn­te man eine gute Bahn nicht aus­nut­zen und spiel­te nur ein bie­de­res Ergeb­nis. Moren­den war den star­ken Gold­kro­nach­ern in allen Belan­gen unter­le­gen, so das der Sieg mehr als ver­dient war, für die Fichtelgebirgler.

Stim­men zum Spiel:

Rüdi­ger Nie­bergall (Spiel­füh­rer CKC Moren­den): „Glück­wunsch zum Sieg und eurem star­ken Ergeb­nis, tja der etwas klei­ne­re in eurer Mit­te hat es mal wie­der Kra­chen las­sen, wie eigent­lich immer in den letz­ten Spie​len​.Mit unse­ren Ergeb­nis­sen kön­nen wir hier nicht gewin­nen, wir haben ein Ergeb­nis das oben mit­spielt, die ande­ren waren zu nor­mal für die Bahn und dann noch zwei Ergeb­nis­se die ein­fach zu schwach sind für so eine Anla­ge. Ihr seid in einer top Form, noch­mal Glück­wunsch und viel Erfolg in den näch­sten Spielen.“

Dani­el Fischer (Spiel­füh­rer SKV Gold­kro­nach): „Ich dan­ke euch für das wie immer fai­re Spiel, ich dach­te zwar das es hin­ten­raus noch etwas span­nen­der wird. Doch dann hat es beim Micha­el (Prill) etwas gezwickt und Juli­an (Böhm) hat euch natür­lich auch gefehlt, trotz­dem Glück­wunsch zum Ergeb­nis. Wir haben aktu­ell einen Lauf, ich will es nicht ver­schrei­en, aber bis zum näch­sten Heim­spiel ist es noch etwas hin, bis dahin haben wir es wie­der ver­ges­sen was ich gera­de gesagt habe. Wenn wir so spie­len wie heu­te den­ke ich wer­den wir noch ein paar Punk­te aufs Haben­kon­to bringen.“

Ergeb­nis­se CKC Moren­den Bay­reuth 1: Hans Dip­pold (935), Basti­an Land­mann (889), René Ott (976), Ste­fan Kull­mann (869), Micha­el Prill (937), Ste­fan Land­mann (913)

Ergeb­nis­se SKV Gold­kro­nach 1: Tobi­as Peter­si­lie (926), Jonas Dre­ge­lies (934), Uli Wein (922), Dani­el Fischer (987), Achim Jahr­eis (959), Klaus Dipp­mar (1040)

Aktu­el­ler Tabel­len­stand zum Her­un­ter­la­den (PDF, 150KB)