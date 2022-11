Gemein­sa­me Akti­on des Kli­ma­schutz­ma­nage­ments und der Initia­ti­ve Food­s­haring auf dem Christkindlesmarkt

Getreu dem Mot­to „Fest ohne Reste“ arbei­ten die Stadt Bay­reuth und die Ehren­amt­li­chen der Initia­ti­ve Food­s­haring jetzt zusam­men. Lebens­mit­tel, die am Fol­ge­tag auf dem Bay­reu­ther Christ­kind­les­markt nicht mehr ange­bo­ten wer­den kön­nen, wer­den am Abend von Ehren­amt­li­chen der Initia­ti­ve Food­s­haring abge­holt und ver­teilt. Eigens dafür genutz­te Schrän­ke, die soge­nann­ten „Fair­Tei­ler“ im Ein­gangs­be­reich der Stadt­bi­blio­thek im RW21 und im Tran­si­ti­ons­haus, Schul­stra­ße 5, die­nen als Umschlagsplatz.

Jähr­lich lan­den in Deutsch­land etwa elf Mil­lio­nen Ton­nen Lebens­mit­tel im Müll. Das ent­spricht einem Drit­tel der gesam­ten Pro­duk­ti­on. Wert­vol­le Roh­stof­fe und unnö­ti­ge Ener­gie wer­den damit ver­schwen­det. „Hier will die Stadt Bay­reuth anset­zen und hat sich im Rah­men des Kli­ma­schutz­kon­zep­tes vor­ge­nom­men, die Lebens­mit­tel­ver­schwen­dung in Bay­reuth ein­zu­däm­men“, erklärt Ober­bür­ger­mei­ster Tho­mas Ebersberger.

Drei Stän­de des Bay­reu­ther Christ­kind­les­mark­tes betei­li­gen sich bis­her an der Akti­on. Melis­sa Rolz­ing, Markt­mei­ste­rin der Stadt Bay­reuth, lobt die Initia­ti­ve und will auch die Betrei­be­rin­nen und Betrei­ber der Wochen­markt­stän­de auf die Mög­lich­keit auf­merk­sam machen. Auch wei­te­re Events wie Bür­ger­fest, Afri­ka-Festi­val oder Mar­ti­ni­markt sol­len zukünf­tig als „Feste ohne Reste“ stattfinden.

Um der Zusam­men­ar­beit zwi­schen der loka­len Food­s­haring-Grup­pe Bay­reuth und der Stadt­ver­wal­tung einen offi­zi­el­len Rah­men zu ver­lei­hen, hat Ober­bür­ger­mei­ster Ebers­ber­ger die Moti­va­ti­ons­er­klä­rung „Food­s­haring Städ­te“ unter­zeich­net. Damit bekennt sich die Stadt dazu, für die Wert­schät­zung von Lebens­mit­teln ein­zu­ste­hen und Lebens­mit­tel­ab­fäl­le zu vermeiden.

Neben der Zusam­men­ar­beit mit den ehren­amt­li­chen Akteu­ren von Food­s­haring beglei­tet das Kli­ma­schutz­ma­nage­ment der Stadt Bay­reuth auch das Mark­grä­fin-Wil­hel­mi­ne-Gym­na­si­um bei einem Semi­nar zum The­ma Lebens­mit­tel­ab­fäl­le ver­mei­den und orga­ni­siert Infor­ma­ti­ons­ver­an­stal­tun­gen für Bür­ge­rin­nen und Bür­ger sowie Groß­kü­chen, um auf die Ver­schwen­dung von Lebens­mit­teln auf­merk­sam zu machen. Die Maß­nah­me „Lebens­mit­tel­ab­fäl­le ver­mei­den“ ist ein gemein­schaft­li­ches Pro­jekt der Kli­ma­schutz­ma­nage­ments von Stadt und Land­kreis Bay­reuth. Sie wird vom Baye­ri­schen Staats­mi­ni­ste­ri­um für Wirt­schaft, Lan­de­ent­wick­lung und Ener­gie gefördert.