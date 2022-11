Zau­ber­haf­tes aus dem Weih­nachts­la­den – zum Fest ein paar schö­ne Stun­den schenken

Ein biss­chen Freu­de braucht im Moment wirk­lich jeder. Der größ­te Weih­nachts­wunsch in die­sem Jahr heißt: End­lich mal raus aus dem stän­di­gen Kri­sen­mo­dus, die Sor­gen ver­ges­sen und ein paar schö­ne Stun­den genie­ßen, die auch noch der Gesund­heit gut­tun. Die Ober­main Ther­me Bad Staf­fel­stein hat jetzt ihren Weih­nachts­la­den geöff­net und bie­tet wun­der­ba­re Erleb­nis­se und Arran­ge­ments zum Ver­schen­ken an, die genau das bewir­ken. Sie stär­ken die Men­schen an Kör­per, Geist und See­le und geben ihnen Lebens­freu­de. Die Oase am Ober­main mit Bay­erns wärm­ster und stärk­ster Ther­mal­so­le hilft, sich tief zu ent­span­nen und neue Kräf­te für den All­tag zu schöp­fen. Im woh­lig-war­men Was­ser des Ther­men­Meers und in den abwechs­lungs­rei­chen The­men­sau­nen des Pre­mi­um-Sau­na­Lan­des bleibt der All­tag drau­ßen und Weih­nachts­freu­de zieht ein.

Wer sei­ne Lie­ben zum Fest mit etwas ganz Beson­de­rem über­ra­schen will, wählt zum Bei­spiel „Ein schö­ner Tag am Meer“ mit gren­zen­lo­sen Bade- und Sau­na­ver­gnü­gen und einer wohl­tu­en­den Rücken- oder Ganz­kör­per­mas­sa­ge. Gleich zwei lie­be Men­schen zu beschen­ken? Dann bie­tet sich das Arran­ge­ment „Mee­res­rau­schen für Zwei“ ein­schließ­lich Cand­le­light-Din­ner und Well­ness-Mas­sa­ge an oder – noch luxu­riö­ser – das Ange­bot „Mehr als Meer für Zwei“ für kost­ba­re Zwei­sam­keit „all inklu­si­ve“. Da sind sämt­li­che Spei­sen und alko­hol­frei­en Geträn­ke schon mit drin, außer­dem gibt es eine herr­lich ent­span­nen­de Salz-Stem­pel-Mas­sa­ge für bei­de und dazu noch ein hoch­wer­ti­ges Kos­me­tik­pro­dukt. Eben­so sorgt bestimmt das win­ter­li­che Jah­res­zei­ten-Arran­ge­ment „Scho­ko & Chi­li“ für hel­le Freu­de mit sai­so­na­lem Drei-Gän­ge-Menü, hei­ßer Scho­ko­la­de und Well­ness-Mas­sa­ge mit ver­füh­re­ri­scher Schoko-Orangen-Massagecreme.

Zau­ber­haf­tes aus dem Weih­nachts­la­den sind auch ein­zel­ne Well­ness-Anwen­dun­gen: Ein Kör­per-Pee­ling mit dem kost­ba­ren Bad Staf­fel­stei­ner Salz ver­spricht tie­fe Ent­span­nung und danach eine strei­chel­wei­che Pfir­sich­haut. Das Pfle­ge- und Schön­heits­ri­tu­al „Straff und schön mit Bad Staf­fel­stei­ner Salz“ besteht sogar aus drei inein­an­der über­ge­hen­den Ganz­kör­per­be­hand­lun­gen, die hoch­wer­ti­gen Inhalts­stof­fe zusam­men mit den Pee­ling- und Mas­sa­ge-Effek­ten bewir­ken ein unver­gleich­li­ches Kör­per- und Haut­ge­fühl. Süß­schnä­bel, egal ob männ­lich oder weib­lich, freu­en sich bestimmt über eine betö­rend duf­ten­de, süße Scho­ko­la­de-Sole-Mas­sa­ge mit Bad Staf­fel­stei­ner Sole und fein­ster Scho­ko­la­de der Tra­di­ti­ons-Con­fi­se­rie Sto­rath – genau das Rich­ti­ge für ein biss­chen ver­wöh­nen­den Weihnachtszauber.

Wer das pas­sen­de Geschenk noch immer nicht ent­deckt hat, fin­det vie­le wei­te­re Ideen im Online-Weih­nachts­la­den der Ober­main Ther­me unter www​.ober​main​ther​me​.de/​s​hop. Den hübsch gestal­te­ten Gut­schein bekommt man kosten­frei zuge­schickt. Eine ande­re Mög­lich­keit ist der Gut­schein zum Selbst­aus­drucken: Bei die­ser Vari­an­te wählt man die gewünsch­te Lei­stung aus und kann sei­nen Gut­schein mit eige­nem Bild und Wid­mung ganz indi­vi­du­ell und lie­be­voll gestal­ten. Er ist auch ganz ide­al für Leu­te, die erst kurz vor dem Fest an Geschen­ke den­ken, denn nach dem Bezah­len druckt man den Gut­schein sofort zuhau­se auf dem eige­nen Drucker aus. Dadurch kommt man auch in letz­ter Minu­te noch zu einem ganz beson­de­ren Geschenk, das es nur ein ein­zi­ges Mal auf der Welt gibt. So geht Weihnachtsfreude!

Wei­te­re Infos und Bera­tung: Ober­main Ther­me, Am Kur­park 1, 96231 Bad Staf­fel­stein, Tele­fon 09573/9619–0, E‑Mail: service@​obermaintherme.​de (www​.ober​main​ther​me​.de).