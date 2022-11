Weihnachtlicher Fichtelzauber in Kooperation mit dem #freiraumfichtelgebirge

Advents­sonn­tag, 4.12.2022 – von 14–18 Uhr im Gerä­te­mu­se­um Arzberg-Bergnersreuth

Was wäre die Advents­zeit ohne Leb­ku­chen, Glüh­wein, Plätz­chen und weih­nacht­li­cher Deko­ra­ti­on? Der Fich­tel­zau­ber, ver­an­stal­tet vom Gerä­te­mu­se­um Arzberg und dem #frei­raum­fich­tel­ge­bir­ge, bie­tet ein viel­sei­ti­ges weih­nacht­li­ches Pro­gramm, tol­le Mit­mach-Aktio­nen, Kunst­hand­werk und zahl­rei­che kuli­na­ri­schen Leckereien.

Sowohl für Klein als auch Groß ist aller­hand gebo­ten. Magisch wird es Zau­be­rer Mar­co Knott, der von lusti­gen Luft­bal­lon­tie­ren bis hin zu Kar­tentricks eini­ges aus dem Ärmel schüt­telt. Bei den Arzber­ger Imkern kön­nen duf­ten­de Bie­nen­wachs­ker­zen her­ge­stellt wer­den. In der Weih­nachts­bäcke­rei mit Elvi­ra Dittrich kön­nen lecke­re Fich­tel­plätz­chen gebacken wer­den und das Gerä­te­mu­se­um bie­tet weih­nacht­li­ches Basteln von Holz­schei­ten­geln an. Für die musi­ka­li­sche Weih­nachts­stim­mung sorgt das „Trio Inko­gni­to“ von 15–17 Uhr.

Im Muse­ums­ge­bäu­de bie­ten Kunst­hand­wer­ker und Genuss­hand­wer­ker weih­nacht­li­che Deko­ra­ti­ons­ar­ti­keln, hei­mi­sche Kräu­ter- und Honig­wa­ren bis hin zu Pro­duk­ten aus dem Hof­la­den und ver­schie­de­ne Tex­ti­li­en made in Fich­tel­ge­bir­ge an. Für das leib­li­che Wohl ist auch bestens gesorgt. Es gibt haus­ge­mach­te Kuchen und Kaf­fee, sowie regio­na­le Leb­ku­chen, die Frei­wil­li­ge Feu­er­wehr Berg­ners­reuth sorgt für vor­weih­nacht­li­che Stim­mung mit Glüh­wein, Feu­er­zan­gen­bow­le und Kin­der­punsch und wei­te­re herz­haf­te Lecke­rei­en. Am Back­ofen des Muse­ums gibt es fri­sche haus­ge­mach­te Holz­ofen­bro­te zum Genie­ßen für zuhause.

Bei einem hei­ßen Glüh­wein oder Punsch kann dann bei Ein­bruch der Dun­kel­heit, der stim­mungs­voll beleuch­te­te Muse­ums­gar­ten genos­sen wer­den. Ein ganz beson­de­rer Zau­ber, für die gan­ze Familie.

Kon­takt:

Fich­tel­ge­birgs­mu­se­um Wun­sie­del #frei­raum­fich­tel­ge­bir­ge

Spi­tal­hof 3

95632 Wunsiedel

Tel: 09232/2032