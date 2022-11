In der kal­ten Jah­res­zeit öff­net neben der Pfarr­kir­che St. Mar­tin in der Mar­tins­stra­ße 12 eine Wär­me­stu­be. Dort kann man sich auf­wär­men bei einer Tas­se Tee. Die Wär­me­stu­be ist geöff­net am Mitt­woch, Frei­tag und Sams­tag von 14 – 16 Uhr, erst­mals am 30. Novem­ber. Ehren­amt­li­che Hel­fe­rin­nen und Hel­fer des Kath. Seel­sor­ge­be­rei­ches Forch­heim hei­ßen die Gäste herz­lich willkommen.