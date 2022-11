Wohn­zim­mer­ge­flü­ster mit Musik von und mit Wul­li & Son­ja – Gast Klaus Karl-Kraus

MI., 30.11.2022 – 20 UHR, Fif­ty-Fif­ty Erlangen

Wul­li & Son­ja laden ein…

Ja wen denn? Und wie­so eigent­lich? Wul­li & Son­ja lie­ben und leben Musik und genau­so lie­ben sie es, mit Künst­ler­freun­den auf der Büh­ne zu ste­hen. Auch ger­ne mit Kol­le­gen aus völ­lig unter­schied­li­chen Genres.

War­um? Weil es Spaß macht und vor allem für das Publi­kum über­ra­schend erfri­schend ist, Wul­li & Son­ja mit ande­ren Künst­lern auf der Büh­ne fusio­nie­ren zu sehen. „Wul­li & Son­ja laden ein“ ist eine neue span­nen­de Talk– und Musik­rei­he. Ganz zwang­los sitzt man zusam­men am Wohn­zim­mer­tisch, spricht über dies und das und irgend­wann wird dann zu den Instru­men­ten gegriffen.

Die­ses Mal mit Klaus Karl Kraus.

René Sydow „Heim­su­chung“

DO. 01.12.2022 – 20 UHR, Fif­ty-Fif­ty Erlangen

René Sydow sucht wie­der die Kaba­rett­büh­nen heim. Sein vier­tes Pro­gramm soll­te gleich­zei­tig sein hei­ter­stes wer­den. Ein fröh­li­ches Feu­er­werk der Bos­haf­tig­keit gegen Poli­ti­ker, Pro­mi­nenz und Poli­ti­cal Correctness.

Doch lei­der steht auch noch die „Heim-Suchung“ für den eige­nen Opa an und ange­sichts des aktu­el­len Pfle­ge­not­stands gibt es zumin­dest aus pri­va­ter Sicht kei­nen Anlass zur Heiterkeit.

Wie kön­nen wir in Wür­de altern? Was ist ein Men­schen­le­ben über­haupt wert? Und sind das nur pri­va­te Fra­gen oder ist das Pri­va­te doch poli­tisch? Ist das noch Kaba­rett oder geht es schon um Leben und Tod? Und war­um ist die­ser Abend trotz­dem so erschreckend lustig geworden?

Ver­scho­ben: ASS-DUR „die gro­ße ASS-DUR Weihnachtsshow“

Do., 01.12.2022 – 20 Uhr, E‑Werk Erlangen

Lei­der müs­sen wir Ihnen mit­tei­len, dass das geplan­te Gast­spiel von ASS-DUR am 01.12.2022 im fif­ty-fif­ty in Abspra­che mit dem Künst­ler man­gels Nach­fra­ge ver­legt wer­den muss.

Neu­er Ter­min mit neu­em Pro­gramm „Cele­bra­ti­on“ – Do., 27–04-.2023, E‑Werk

Die Kar­ten behal­ten Gül­tig­keit oder kön­nen zurück­ge­ge­ben werden.

Rück­ga­be der Karten:

Geben Sie Ihre Kar­ten bit­te an der Vor­ver­kaufs­stel­le zurück, an der sie erwor­ben wur­den. Da noch nicht alle Vor­ver­kaufs­stel­len zu den „alten“ Öff­nungs­zei­ten zurück­ge­kehrt sind, rufen Sie am besten vor­her kurz in der jewei­li­gen Vor­ver­kaufs­stel­le an oder schicken Sie eine E‑Mail. Der fif­ty-fif­ty-Ticket­shop ist Mon­tag bis Frei­tag zwi­schen 09:00 – 14:00 Uhr geöffnet.

Kun­den, die Ihre Kar­ten direkt über Reser­vix oder AD Ticket erwor­ben haben, erhal­ten eine E‑Mail von unse­ren Ticketpartnern.

Klaus Karl-Kraus „Bud­derblädzli, Bunsch und Bäggli“

Fr., 02.12.2022 – 20 Uhr, Fif­ty-Fif­ty Erlangen

Kuri­os, komisch, kri­tisch: So betrach­tet der Erlan­ger Kaba­ret­tist Klaus Karl-Kraus die immer wie­der­keh­ren­de besinn­li­che Weihnachtszeit.

„Bud­derblädzli, Bunsch und Bäg­gli“ ist eine schö­ne Besche­rung. Mit der ihm eige­nen, unver­kenn­ba­ren Mischung aus scho­nungs­lo­sem Humor und echt frän­ki­scher Nai­vi­tät über­lässt der Künst­ler dem Zuhö­rer die Fra­ge, ob er über die Schein­hei­lig­keit der ande­ren lacht oder letz­ten Endes doch über sich selbst.

Sagen­um­wo­be­ne, roman­ti­sche frän­ki­sche Weih­nacht. Bud­derblädzli, Bunsch und Bäg­gli sind die Alter­na­ti­ve zur stil­len Nacht, wenn die Broud­wärscht Lamet­ta tra­gen und der Steckerles­wald nei­disch aufs Fich­ten-Nie­der­holz wird. Fro­hes Fest!

Annet­te von Bam­berg „Über 50 geht´s hei­ter wei­ter – jeden­falls für Frauen“

Sa., 03.12.2022 – 20 Uhr, Fif­ty-Fif­ty Erlangen

Annet­te von Bam­berg hat es wie­der getan. Sie hat geschwitzt, sie hat geschrie­ben, sie hat ihre Dämo­nen aus­ge­trie­ben. Strah­lend steht sie da, die Küh­ne zwei Stun­den Power auf der Büh­ne. Die Welt ist reif für die Fort­set­zung von: „Über 50 geht’s hei­ter wei­ter – jeden­falls für Frau­en!“ Frau­en jubeln und Män­ner stöh­nen. Doch dies­mal ist nicht das männ­li­che Geschlecht das Haupt­ziel ihrer Spott­schei­be, denn wie wir alle wis­sen: Frau­en lachen über sich, Män­ner über andere.

Annet­te von Bam­berg zieht mit Lust und Freu­de über sich sel­ber her, wie sie es schon lan­ge wagen woll­te, aber sich nie getraut hat. Mit über 50 ist ihr nichts mehr hei­lig: Kein Ich, kein Mann, kei­ne Frau, nicht ein­mal das 4. Geschlecht. Freu­en Sie sich auf eine wil­de Mischung aus explo­die­ren­der Wort­ge­walt und treff­si­che­rem Humor, gepaart mit Spon­ta­nei­tät und fröh­li­chem Opti­mis­mus. Annet­te von Bam­berg ist noch immer ein ech­tes Bio­pro­dukt mit nach­hal­ti­gen Poin­ten. Botox und Oran­gen­haut im Kaba­rett – wer braucht das schon, wenn tief im Her­zen Frei­geist, Schön­heit und Über­mut toben! Ihr Mot­to lau­tet: „Män­ner wer­den schmun­zeln, aber Frau­en wer­den sich totlachen.“

Kar­ten für die Gast­spie­le sind an allen Bekann­ten Vor­ver­kaufs­stel­len erhält­lich, tele­fo­nisch unter 09131–24855 oder unter www​.thea​terfi​f​ytfif​ty​.de.