Bene­fiz-Tom­bo­la für „Friends for Kids“

Der Rota­ry Club Bay­reuth wird auch in die­sem Jahr eine Bene­fiz-Tom­bo­la mit attrak­ti­ven Prei­sen für die gan­ze Fami­lie ver­an­stal­ten. Lose für die Tom­bo­la (bei der es auch Sofort­ge­win­ne gibt) kosten 3 Euro pro Stück und wer­den an jedem Advents-Mitt­woch-Abend von 18 bis 22 Uhr in einem der Pavil­lons von „BAY­REUTH ON ICE“ verkauft:

Mitt­woch, 30.11.2022 von 18 – 22 Uhr

Mitt­woch, 07.12.0222 von 18 – 22 Uhr

Mitt­woch, 14.12.2022 von 18 – 22 Uhr

Mitt­woch, 21.12.2022 von 18 – 22 Uhr

Zudem geht von jedem ver­kauf­ten Glüh­wein in der Zeit ein Euro an das Pro­jekt „Friends for Kids“ von Rota­ry Bayreuth.

„Friends for Kids“ – der Rota­ry Club Bay­reuth unter­stützt Kin­der in der Regi­on Bayreuth

Seit vie­len Jah­ren enga­giert sich der Rota­ry Club Bay­reuth mit dem Pro­jekt „Friends for Kids“ im beson­de­ren für Kin­der­hilfs­pro­jek­te in Bay­reuth Stadt und Land­kreis. So wer­den Kin­der­gär­ten und ‑tages­stät­ten direkt und unbü­ro­kra­ti­sche unter­stützt, wenn aku­te Not herrscht. Auch wäh­rend der Coro­na-Zeit wur­den mit „Friends for Kids“ vie­le Kin­der­gär­ten und Schu­len mit Luft­rei­ni­gungs­ge­rä­ten aus­ge­stat­tet. In sozi­al schwa­chen Berei­chen über­nimmt „Friends for Kids“ auch Paten­schaf­ten, so bei­spiels­wei­se die Kosten­über­nah­me von Mit­tag­essen und Mit­tags­be­treu­ung für Kinder.

Daher sind alle Besu­che­rin­nen und Besu­cher des Weih­nacht­li­chen Bay­reuths auf­ge­ru­fen, an jedem Mitt­woch Abend im Advent den Pavil­lon des Rota­ry Club Bay­reuth am La-Spe­zia-Platz bei „BAY­REUTH ON ICE“ zu besu­chen und bei der attrak­ti­ven Bene­fiz-Tom­bo­la mit­zu­ma­chen. Als Haupt­preis winkt bei­spiels­wei­se ein FIRE­FLY SUP-Board im Wert von ca. 700 Euro, gespon­sert von Inter­sport Gieß­übel Bay­reuth. Wei­te­re attrak­ti­ve Sach­prei­se wur­den gestif­tet von Sigi­k­id und Zie­her und vie­len ande­ren mehr.

Sie kön­nen auch direkt spen­den und die Arbeit von Rota­ry Bay­reuth unterstützen:

Der Ver­ein Rota­ry Hilfs­werk Bay­euth e.V. wirkt seit 1973 mit sozia­len und kul­tu­rel­len Zuwendungen.

IBAN DE70 7735 0110 0021 0270 57

Spar­kas­se Bay­reuth BYLADEM1SBT

Ver­wen­dungs­zweck: „Friends for Kids“

Wei­te­re Infor­ma­tio­nen unter