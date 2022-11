Wohn­zim­mer­ge­flü­ster mit Musik von und mit Wul­li & Son­ja – Gast Klaus Karl-Kraus MI., 30.11.2022 – 20 UHR, Fif­ty-Fif­ty Erlan­gen Wul­li & Son­ja laden ein… Ja wen denn? Und wie­so eigent­lich? Wul­li & Son­ja lie­ben und leben Musik und genau­so lie­ben sie es, mit Künst­ler­freun­den auf der Büh­ne zu ste­hen. Auch ger­ne mit Kol­le­gen aus völ­lig unter­schied­li­chen Gen­res. War­um? Weil es Spaß macht und vor allem für das Publi­kum über­ra­schend erfri­schend ist, Wul­li & Son­ja mit ande­ren Künst­lern auf der Büh­ne fusio­nie­ren zu sehen. „Wul­li & Son­ja laden ein“ ist eine neue span­nen­de Talk– und Musik­rei­he. Ganz zwang­los sitzt man zusam­men am Wohn­zim­mer­tisch, spricht über dies und das und irgend­wann wird dann zu den Instru­men­ten gegrif­fen. Die­ses Mal mit Klaus Karl Kraus. René Sydow „Heim­su­chung“ DO. 01.12.2022 – 20 UHR, Fif­ty-Fif­ty Erlan­gen René Sydow sucht wie­der die Kaba­rett­büh­nen heim. Sein vier­tes Pro­gramm soll­te gleich­zei­tig sein hei­ter­stes wer­den. Ein fröh­li­ches Feuerwerk…

Neue Fahr­rad­ab­stell­an­la­ge am Bahn­hof Eine neue Fahr­rad­ab­stell­an­la­ge in der Nähe von Gleis 4 am Erlan­ger Bahn­hof (Höhe Fried­rich-List-Stra­ße) ist ab…

Erlan­gen: Die Band „Mr. Fin­gers and the Shif­ters“ trifft auf die „Dusty Wal­kers“ am 25. Novem­ber 2022 im E‑Werk

