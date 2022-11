Seit die­sem Monat gibt es für Chö­re, Orche­ster und vie­le wei­te­re Akteu­re aus dem Ama­teur­mu­sik­be­reich eine neue För­der­mög­lich­keit. Dar­über infor­miert die SPD-Bun­des­tags­ab­ge­ord­ne­te und Par­la­men­ta­ri­sche Staats­se­kre­tä­rin Anet­te Kram­me und ermun­tert die Musik­sze­ne in Bay­reuth, sich für den jetzt vom Deut­schen Bun­des­tag beschlos­se­nen Ama­teur­mu­sik­fonds zu bewerben.

Mit dem Fonds in Höhe von 5. Mio. Euro sol­len nicht nur pan­de­mie­be­ding­te Ein­bu­ßen von Chö­ren oder Orche­stern abge­mil­dert, son­dern auch der gesell­schaft­lich-kul­tu­rel­le Wert ihrer Arbeit lang­fri­stig unter­stützt und sicht­ba­rer gemacht wer­den, erklärt Kram­me. Damit wer­de nun end­lich ein Bereich der Musik­sze­ne bedacht, in dem deutsch­land­weit mehr als 14 Mil­lio­nen Men­schen und hun­dert­tau­send Ensem­bles aktiv sei­en und die­sen seit jeher mit gesell­schaft­li­chem Enga­ge­ment und Krea­ti­vi­tät berei­cher­ten. Dar­über hin­aus, so Anet­te Kram­me wei­ter, könn­ten nun auch Inve­sti­ti­ons­vor­ha­ben in die Zukunft und Viel­falt des Ama­teur­mu­sik­be­reichs nach­hal­tig wirk­sam geför­dert wer­den. Damit schlie­ße der Ama­teur­mu­sik­fonds eine Lücke der bis­her bestehen­den Bun­des­kul­tur­fonds, die die För­de­rung der musi­ka­li­schen Brei­ten­kul­tur bis­her nicht vor­ge­se­hen habe.

Bewer­ben für Finanz­mit­tel kön­nen sich Initia­ti­ven und Ver­ei­ne beim Bun­des­mu­sik­ver­band Chor & Orche­ster, der den Ama­teur­mu­sik­fonds zeit­nah mit Leben fül­len wird und künf­tig die Aus­schrei­bun­gen ver­ant­wor­tet. Mehr Infos unter: https://​bun​des​mu​sik​ver​band​.de/.