Zeu­gen gesucht

NEU­STADT B.COBURG, LKR. COBURG. Am Frei­tag­abend kam es am Markt­platz in Neu­stadt bei Coburg zu einer kör­per­li­chen Aus­ein­an­der­set­zung zwi­schen zwei Män­nern. Die Kri­mi­nal­po­li­zei Coburg sucht nun Zeu­gen des Vorfalls.

Was als Streit zwi­schen einem 54-Jäh­ri­gen und einem 48-Jäh­ri­gen begann, ende­te mit Schlä­gen und Trit­ten gegen den Älte­ren. Die Aus­ein­an­der­set­zung ereig­ne­te sich am Frei­tag­abend, kurz vor 19 Uhr, auf dem Markt­platz in Neu­stadt bei Coburg. Im Ver­lauf brach­te der jün­ge­re Mann den 54-Jäh­ri­gen zunächst mit einem Schlag ins Gesicht zu Fall. Anschlie­ßend attackier­te er den am Boden lie­gen­den mit Trit­ten gegen Kopf und Kör­per. Der 54-Jäh­ri­ge erlitt dabei meh­re­re Prel­lun­gen, die in einem Kran­ken­haus medi­zi­nisch ver­sorgt wurden.

Die Kri­mi­nal­po­li­zei Coburg hat die Ermitt­lun­gen über­nom­men und sucht nun Zeu­gen. Wer die Aus­ein­an­der­set­zung am Frei­tag­abend beob­ach­tet hat, wird gebe­ten, sich unter der Tel.-Nr. 09561/645–0 bei der Kri­po Coburg zu melden.