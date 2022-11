Der neue Natur­ka­len­der für 2023 des LBV Coburg mit den schön­sten Natur­fo­tos aus dem Cobur­ger Land ist wie­der erschie­nen. Er ist ab sofort für 14 Euro erhält­lich. Der Kalen­der wird jedes Jahr von der Arbeits­grup­pe Natur­fo­to­gra­fie des LBV Coburg in einem Foto­wett­be­werb zusam­men­ge­stellt. Dabei stel­len die Fotograf*innen ihre Fotos kosten­los zur Ver­fü­gung, damit der Ver­kaufs­er­lös des Kalen­ders zu 100 Pro­zent dem Natur­schutz im Cobur­ger Land zugu­te kommt.

In der Coburg Kreis­grup­pe des gemein­nüt­zi­gen Natur­schutz­ver­eins hat­te sich 2019 eine Grup­pe Naturfotograf*innen zusam­men­ge­fun­den, die seit­dem sehr rüh­rig ist: Die Natur­lieb­ha­ber tau­schen sich fast täg­lich über eine Whats­app-Grup­pe über ihre Fotos aus, haben dabei eini­ge bemer­kens­wer­te Neu­fun­de von Arten im Cobur­ger Land gemacht, haben die eige­ne Home­page www​.natur​fo​to​-lbv​-coburg​.de pro­gram­miert und haben bei den Cobur­ger Wan­der­fal­ken in der Moriz­kir­che nicht nur eine Web­cam instal­liert, son­dern auch noch einen viel beach­te­ten Doku­men­tar­film dar­über erstellt.

Nun hat die Arbeits­grup­pe zum drit­ten Mal ihren Natur­ka­len­der in einem Foto­wett­be­werb aufgelegt.15 Fotograf*innen haben sich mit ihren 134 wun­der­schö­nen Natur­fo­tos am Aus­wahl­pro­zess betei­lig. Vor­ga­be für die Ein­sen­dung der Bil­der war, dass die­se im Cobur­ger Land und in den angren­zen­den Land­krei­sen im Zeit­raum von Novem­ber 2021 bis Okto­ber 2022 auf­ge­nom­men wor­den waren. Alle Wettbewerbs-Teilnehmer*innen haben alle Fotos, außer den eige­nen, bewer­tet. Anschlie­ßend wur­de aus den punkt­be­sten 25 Bil­dern von einem Redak­ti­ons­team eine Aus­wahl getrof­fen, um Motiv­dop­pe­lun­gen zu ver­mei­den und eine mög­lichst hohe The­men­viel­falt zu gewähr­lei­sten. Das Spek­trum der aus­ge­wähl­ten Bil­der ist sehr breit gefä­chert: Es reicht von der Schach­brett­blu­me im Abend­licht, über Rep­ti­li­en, Amphi­bi­en, Insek­ten bis hin zu einer gan­zen Rei­he von Vögeln. Dabei ste­hen eher „gän­gi­ge“ Arten wie Rauch­schwal­ben neben schon eher beson­de­ren oder zumin­dest sel­te­ner zu beob­ach­ten­den Arten im Cobur­ger Land wie Zwerg­dom­mel, Bart- und Beu­tel­mei­se, Reb­huhn und Kie­bitz mit Nachwuchs.

„Wir freu­en uns über jedes ver­kauf­te Exem­plar!“, so bit­tet Frank Rei­ßen­we­ber um eine kräf­ti­ge Abnah­me der Kalen­der. „Wer die Natur und das Cobur­ger Land liebt und sich gleich­zei­tig für den guten Zweck ein­set­zen möch­te, dem sei der Kalen­der wärm­stens als Weih­nachts­ge­schenk emp­foh­len.“ Der Kalen­der mit den beein­drucken­den Natur­fo­tos in DINA3 kostet 14 Euro und wird ab sofort an meh­re­ren Stand­or­ten im Cobur­ger Land ver­kauft, zum Bei­spiel bei der Buch­hand­lung Rie­mann am Cobur­ger Markt­platz, im Natur­kun­de­mu­se­um, bei der Buch­hand­lung Sta­che in Neu­stadt bei Coburg oder beim LBV direkt über ein Bestell­for­mu­lar auf der Home­page www​.coburg​.lbv​.de.

Der Foto-Arbeits­grup­pe des LBV Coburg kann man sich ger­ne noch anschlie­ßen. „Vie­len Naturfotograf*innen fehlt ein Netz­werk, mit dem sie sich über Ihr Hob­by aus­tau­schen kön­nen“, erzählt der 22-jäh­ri­ge Urs Leuthäu­s­ser, der zusam­men mit dem gleich­alt­ri­gen Basti­an For­kel die Arbeits­grup­pe Natur­fo­to­gra­fie vor drei Jah­ren gegrün­det hat, um sich mit ande­ren Naturfotograf*innen zu bespre­chen, Wis­sen wei­ter­zu­ge­ben, zusam­men auf foto­gra­fi­sche Streif­zü­ge zu gehen und zusam­men Arten zu bestim­men. Vie­le der Akti­ven aus der Arbeits­grup­pe enga­gie­ren sich beim LBV auch in wei­te­ren ehren­amt­li­chen Tätig­keits­fel­dern, zum Bei­spiel bei der Lei­tung der Arbeits­grup­pen Orni­tho­lo­gie und Her­pe­to­lo­gie, der Betreu­ung von Kin­der­grup­pen, der Was­ser­vo­gel­zäh­lung sowie im Eulen­schutz und der Bio­toppfle­ge. „Allen Fotograf*innen ist klar, dass sich Natur­schutz nicht nur um schö­ne Bil­der dre­hen kann“, sagt Urs Leuthäu­s­ser. „Nichts­de­sto­trotz bleibt die Kame­ra bei allen Akti­vi­tä­ten in Reich­wei­te. Sinn­vol­les Tun muss ja auch doku­men­tiert wer­den.“ Wer sich für die Arbeits­grup­pe inter­es­siert, der wen­det sich an urs.​leuthaeusser@​lbv.​de.

Zum LBV Coburg: Im Land­kreis Coburg hat der gemein­nüt­zi­ge Natur­schutz­ver­band LBV – Lan­des­bund für Vogel- und Natur­schutz in Bay­ern e.V. aktu­ell mehr als 3800 Mit­glie­der, davon mehr als 100 Mit­glie­der im akti­ven Ehren­amt, die sich nicht nur um die Belan­ge von Vögeln küm­mern, son­dern um alle bedroh­ten Tie­re und Pflan­zen im Land­kreis. Wir betreu­en über 250 Fle­der­maus­kel­ler, über 300 Eulen­nist­kä­sten und rund ein Dut­zend Stor­chen­hor­ste. Außer­dem haben wir eine Greif­vo­gel­auf­fang­sta­ti­on in Neu-Neers­hof und eine Fle­der­maus­an­lauf­stel­le in Ahorn. Um Men­schen für die Natur zu begei­stern, betrei­ben wir Umwelt­bil­dung und bie­ten jähr­lich zahl­rei­che Natur­ver­an­stal­tun­gen an – und fast alle sind kosten­los. Bay­ern­weit setzt sich der LBV mit mehr als 100.000 Mit­glie­der, mit 4.000 ehren­amt­lich Akti­ven, mit 265 loka­len LBV-Grup­pen und mit 17 Umwelt­bil­dungs­ein­rich­tun­gen für den Natur­schutz ein.

Vögel füt­tern macht Spaß – Vogel­fut­ter selbst her­stel­len umso mehr! Tipps vom LBV für die rich­ti­gen Zuta­ten und lecke­re Rezep­te, die jedem Vogel schmecken, gibt es unter www​.lbv​.de/​v​o​g​e​l​f​u​t​ter.