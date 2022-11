Ab sofort prä­sen­tiert sich das Histo­ri­sche Muse­um Bay­reuth mit einer neu­en Web­site unter www​.histo​ri​sches​-muse​um​-bay​reuth​.de. „Wir freu­en uns sehr, dass der erste Schritt gemacht ist und wir unse­re neue Home­page der Öffent­lich­keit prä­sen­tie­ren kön­nen“, so die Muse­ums­lei­te­rin Mar­ti­na Ruppert.

Das Histo­ri­sche Muse­um Bay­reuth prä­sen­tiert sei­nen Besu­che­rin­nen und Besu­chern eine umfang­rei­che Samm­lung zur Geschich­te der Stadt, die kon­ti­nu­ier­lich erwei­tert wird und neue Aspek­te der Stadt­ge­schich­te auf­greift. Inzwi­schen wur­de eine Reno­vie­rung und Neu­ord­nung des Muse­ums not­wen­dig, so dass die Aus­stel­lung selbst im Augen­blick noch nicht zugäng­lich ist. „Wir haben die Zeit genutzt und viel Mühe und Lie­be in unse­ren neu­en Inter­net­auf­tritt gelegt“, so Rup­pert. Die neue Sei­te bie­tet jede Men­ge Infor­ma­tio­nen, die modern und über­sicht­lich auf­ge­ar­bei­tet wur­den. Eine benut­zer­freund­li­che Navi­ga­ti­on ermög­licht es, sich schnell zu ori­en­tie­ren und Aspek­te der Samm­lung, Infor­ma­tio­nen zur Gedenk­kul­tur oder prak­ti­sche Hin­wei­se zur Besuchs­pla­nung gezielt über die Start­sei­te zu errei­chen. Einen Schwer­punkt bil­det das reich­hal­ti­ge Ver­mitt­lungs­an­ge­bot. Unter der Kate­go­rie „Besuch“ fin­den sich Ange­bo­te für Grup­pen, Kin­der und Jugend­li­che, Schu­len und offe­ne Ange­bo­te für Jung und Alt. Aktu­el­le Ter­mi­ne sind sofort auf der Start­sei­te prä­sent. Die neue Web­site ist dar­über hin­aus bar­rie­re­frei und respon­siv, passt sich also allen mobi­len End­ge­rä­ten auto­ma­tisch an. So kön­nen sich Inter­es­sier­te und Neu­gie­ri­ge schon mal Appe­tit machen bis es dann im kom­men­den Jahr end­lich soweit ist und die Räum­lich­kei­ten des Muse­ums in neu­em Glanz wie­der­eröff­net werden.