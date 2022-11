„Stoff. Explo­ring the Future“

Vom 25. Novem­ber 2022 bis 15. Janu­ar 2023 laden die Stu­den­tin­nen und Stu­den­ten aus dem Stu­di­en­gang Tex­til­de­sign am Cam­pus Münch­berg der Hoch­schu­le Hof Inter­es­sier­te zu ihrer Aus­stel­lung Stoff. Explo­ring the Future ins Neue Muse­um Nürn­berg ein. Die Stu­die­ren­den prä­sen­tie­ren wäh­rend der Aus­stel­lung ein enor­mes Spek­trum an tex­ti­lem Design und zei­gen auf, was ästhe­tisch, tech­nisch und stoff­lich zukünf­tig mög­lich sein wird und was die­ser Bereich an nach­hal­ti­gen Lösun­gen bie­ten kann.

Die aus­ge­stell­ten Arbei­ten machen deut­lich, wie durch krea­ti­ve Lösun­gen eine inno­va­ti­ve Wei­ter­ent­wick­lung des Tex­ti­len mög­lich ist und ein inter­dis­zi­pli­nä­res Design­ver­ständ­nis zu zukunfts­ori­en­tier­ten Pro­dukt­ge­stal­tun­gen und Anwen­dun­gen füh­ren kann.

Design­pro­zes­se, der Umgang mit Far­ben, For­men, Ober­flä­chen und Mate­ria­li­en, die Gestal­tung von tex­ti­len Flä­chen, die Anwen­dung tex­ti­ler Tech­no­lo­gien und com­pu­ter­ge­stütz­te Ent­wurfs­tech­ni­ken wer­den hier­bei sichtbar.

Füh­run­gen

Frei­tag, 2. Dezem­ber 2022, 17 Uhr

mit Prof. Mar­ti­na Zie­gen­tha­ler, Hoch­schu­le Hof/​Textildesign

Frei­tag, 16. Dezem­ber 2022, 17 Uhr

mit Prof. Arwed Gude­ri­an, Hoch­schu­le Hof/​Textildesign

Kosten: jeweils 3 Euro

Work­shop

Ein­ge­floch­ten. Work­shop mit tex­ti­len Mate­ria­li­en für Groß und Klein

mit Susan­ne Win­ter und Stu­die­ren­den der Hoch­schu­le Hof/​Textildesign

Sams­tag, 3. Dezem­ber 2022, 13 bis 16 Uhr

Kosten: 5 Euro

Alle Details zur Aus­stel­lung der Tex­til­de­sign-Stu­die­ren­den im Neu­en Muse­um Nürn­berg auf einen Blick:

STOFF. Explo­ring the Future