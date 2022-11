Jetzt mit­ma­chen und gewinnen!

Die Stadt Eber­mann­stadt, das Zen­t­ren­ma­nage­ment und die Wer­be­ge­mein­schaft möch­ten allen Bür­ge­rin­nen und Bür­gern sowie Gästen der Stadt mit einer Akti­on die Vor­weih­nachts­zeit ver­sü­ßen und gleich­zei­tig die Unter­neh­men vor Ort stär­ken: Auch in die­sem Jahr wird wie­der die Foto­kam­pa­gne unter dem Mot­to „Mein Ebs – Hier lebe ich, hier kau­fe ich ein“ umge­setzt. So soll auf das viel­fäl­ti­ge und loka­le Ange­bot in Eber­mann­stadt auf­merk­sam gemacht und die poten­zi­el­len Kun­den für den Weih­nachts­ein­kauf vor Ort inspi­riert werden.



Die Stadt Eber­mann­stadt ruft nun zum Mit­ma­chen auf: Sei­en Sie Teil der Kam­pa­gne, unter­stüt­zen Sie die loka­len Unter­neh­men und haben Sie gleich­zei­tig die Chan­ce auf einen tol­len Gewinn! Denn die Stadt und die Werbege­mein­schaft ver­lo­sen unter allen Teil­neh­men­den ebser Stadt­gut­schei­ne im Wert von ins­ge­samt 500€! Als Gewer­be­trei­ben­der selbst kön­nen Sie die Akti­on als kosten­lo­se Wer­be­mög­lich­keit für Ihr Unter­neh­men in Eber­mann­stadt zu nut­zen.





Wie kön­nen Sie teil­neh­men ?

Schie­ßen Sie ein Foto von Ihnen oder Ihren Freunden/​Verwandten mit dem (Weih­nachts-)Ein­kauf in Eber­mann­stadt. Fül­len Sie selbst bzw. las­sen Sie die Per­son auf dem Foto die Ein­wil­li­gung der Foto­nut­zung aus­fül­len (zu fin­den auf eber​mann​stadt​.de > Aktu­el­le Bei­trä­ge). Schicken Sie uns das Foto inkl. der unter­schrie­be­nen Ein­wil­li­gungs­er­klä­rung zur Foto­nut­zung an die E-Mail-Adres­se kontakt@zentrenmanagement-ebs​.de.





Was gibt es zu gewinnen?

Alle Teil­neh­men­den, die vor dem 24.12.2022 ein Foto (+ Ein­wil­li­gung zur Foto­nut­zung) an kontakt@zentrenmanagement-ebs​.de schicken, kom­men in einen Los­topf. Zu gewin­nen gibt es Stadt­gut­schei­ne im Wert von ins­ge­samt 500€. Die Aus­wahl der Gewin­ner fin­det im Febru­ar 2023 statt.