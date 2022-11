Die baye­ri­sche Lan­des­stif­tung betei­ligt sich an meh­re­ren Pro­jek­ten in der Regi­on. „Die Baye­ri­sche Lan­des­stif­tung über­nimmt dabei klar Ver­ant­wor­tung gegen­über den Wer­ten und All­ge­mein­gü­tern unse­rer Gesell­schaft“, so der hei­mi­sche Land­tags­ab­ge­ord­ne­te Mar­tin Schöf­fel. „Es ist ein gro­ßes Zei­chen der Wert­schät­zung für die Men­schen und Pro­jek­te in unse­rer Regi­on, dass die­ses Mal meh­re­re Pro­jek­te aus mei­nem Stimm­kreis finan­zi­ell unter­stützt werden.“

Für den Bau eines neu­en Gebäu­des des AWO-Senio­ren­zen­trums Marie Bau­er in Selb wird ein Zuschuss der Lan­des­stif­tung von 500.000 Euro gewährt. Ins­ge­samt belau­fen sich die Kosten auf 26 Mil­lio­nen Euro. Der Frei­staat Bay­ern unter­stützt die Maß­nah­me mit wei­te­ren gut 7 Mil­lio­nen Euro.

Im Land­kreis Kulm­bach wird der Neu­bau einer Mut­ter-Kind-Ein­rich­tung an der Fach­kli­nik Haus Imma­nu­el in Thur­nau-Hutsch­dorf mit zusätz­lich 93.000 Euro geför­dert. Im letz­ten Jahr war bereits ein Zuschuss von 268.000 Euro für die­se Bau­maß­nah­me gewährt wor­den. Die­ser wur­de nun noch­mal erwei­tert. Zahl­rei­che wei­te­re öffent­li­che Gel­der flie­ßen in das Pro­jekt. Zum Bei­spiel inve­stiert die Ober­fran­ken­stif­tung hier 1 Mil­li­on Euro. Die Errich­tung einer Pho­to­vol­ta­ik­an­la­ge auf der Sport­an­la­ge am Mut­ter-Kind-Haus der Fach­kli­nik Haus Imma­nu­el wird von der Lan­des­stif­tung zusätz­lich mit 10.000 Euro unterstützt.

Für die Sanie­rung der Stadt­mau­er aus Natur­stein erhält der Land­kreis Wun­sie­del einen Zuschuss in Höhe von gut 28.000 Euro von der Lan­des­stif­tung. Wei­te­re klei­ne­re Beträ­ge wer­den in pri­va­te und kirch­li­che Sanie­rungs­maß­nah­men an Gebäu­den in Kulm­bach und Wun­sie­del inve­stiert. „Ein histo­ri­sches Gebäu­de zu erhal­ten kostet nicht sel­ten mehr Geld und Ner­ven, als ein Neu­bau“, so Land­tags­ab­ge­ord­ne­ter Mar­tin Schöf­fel. „Mein Dank gilt glei­cher­ma­ßen den Bau­her­ren für ihr Enga­ge­ment und den Ver­ant­wort­li­chen der Lan­des­stif­tung für die Unterstützung.“