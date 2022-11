Die Stra­ßen­bau­ar­bei­ten in Bucken­ho­fen im Lin­den­weg dau­ern wei­ter­hin an, der Lin­den­weg bleibt bis 09.12.2022 gesperrt. Bis ein­schließ­lich 09.12.2022 ver­keh­ren die Bus­li­ni­en 263 und 265 somit wei­ter­hin aus­schließ­lich auf der Bucken­ho­fe­ner Stra­ße. Die Hal­te­stel­len Austra­ße, Frie­den­stra­ße und The­re­si­en­stra­ße kön­nen in die­sem Zeit­raum nicht bedient wer­den. Fahr­gä­ste müs­sen auf die Hal­te­stel­len Feu­er­wehr­haus, St.-Joseph-Straße und Lin­den­weg ausweichen.

Bit­te um Beach­tung der Haltestellenhinweise.