12. Sit­zung des Bau­aus­schus­ses des Land­krei­ses Coburg im Sit­zungs­saal E 30, am Don­ners­tag, 01.12.2022, 14:30 Uhr

T a g e s o r d n u n g :

Öffent­li­che Sitzung

1. Eröff­nung der Sitzung

2. Fest­stel­lung der ord­nungs­ge­mä­ßen Ladung

3. Fest­stel­lung der Beschlussfähigkeit

4. Bekannt­ga­be der vom Land­rat auf­grund des Art. 34 Abs. 3 LKrO seit der letz­ten Sit­zung getrof­fe­nen dring­li­chen Anord­nun­gen und der zwi­schen­zeit­lich besorg­ten unauf­schieb­ba­ren Geschäfte

5. Son­sti­ge amt­li­che Mit­tei­lun­gen Bericht­erstat­tung TOP Ö 1 bis Ö 5: Vorsitzender

6. Sach­stands­be­richt zu den Tief­bau­maß­nah­men Vor­la­ge: 188/2022

7. Decken­bau­maß­nah­men; Kreis­stra­ße CO 16; Decken­bau in der OD Rothen­berg Vor­la­ge: 184/2022

8. Decken­bau­maß­nah­men 2023; Kreis­stra­ße CO 2; Decken­bau in der OD Wei­trams­dorf Vor­la­ge: 183/2022

9. Kreis­stra­ße CO 11; Aus­bau zwi­schen den Abzwei­gen Kip­fen­dorf und Bodern­dorf; Vor­stel­lung der Vari­an­ten Vor­la­ge: 186/2022 Bericht­erstat­tung TOP Ö 6 bis Ö 9: Jür­gen Alt

10. Anfra­gen 2

Coburg, 24.11.2022

L a n d r a t s a m t

gez.

Seba­sti­an Straubel

Landrat