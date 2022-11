In der Vor­weih­nachts­zeit bie­tet der Kreis­ju­gend­ring Forch­heim zusam­men mit dem Jun­gen Thea­ter Forch­heim einen Indoor­abend­floh­markt an. Da die Ver­käu­fe­rin­nen Mäd­chen im Alter von 12 – 16 Jah­ren sind, rich­tet sich der Floh­markt haupt­säch­lich an Mäd­chen und jun­ge Frau­en. Alle ande­ren, die gebrauch­te Schät­ze gün­stig ergat­tern möch­ten, sind eben­falls herz­lich will­kom­men. Wer selbst Sachen auf dem Floh­markt ver­kau­fen möch­te, kann sich auf der Home­page des Kreis­ju­gend­ring Forch­heim anmel­den, um sich einen Platz zu sichern.

Im gan­zen Jun­gen Thea­ter kön­nen Jugend­li­che im Alter von 12 – 16 Jah­ren ihre Stän­de auf­bau­en und ihre Sachen, wie z.B. Brett­spie­le, Kon­so­len, Games, Klei­dung, Bücher uvm. ver­kau­fen. Für alle, die Klei­dung vor­her anpro­bie­ren wol­len, wird eine Umklei­de im Jun­gen Thea­ter zur Ver­fü­gung gestellt.

Wer zwi­schen­drin etwas trin­ken möch­te, kann an der The­ke für einen klei­nen Preis alko­hol­freie Kalt­ge­trän­ke und Kin­der­punsch erwerben.

Die Ver­an­stal­tung fin­det am Frei­tag, den 16.12.2022 im Jun­gen Thea­ter Forch­heim, Kasern­str. 9, 91301 Forch­heim von 18 bis 21 Uhr statt. Ab 17 Uhr kön­nen alle, die sich vor­ab ange­mel­det haben, ihre Stän­de auf­bau­en. Eine Stand­ge­bühr fällt nicht an.

Anmel­de­schluss für die Stän­de ist der 04.12.2022. Die Online-Anmel­dung sowie wei­te­re Infor­ma­tio­nen sind unter www​.kjr​-forch​heim​.de zu fin­den. Wer zum Stö­bern vor­bei­kom­men will, muss sich nicht anmelden.