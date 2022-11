SEHN­SUCHT IM ADVENT

Advent in Wort und Klang: Zu einer Kon­zert­le­sung laden die Kir­chen­ge­mein­de St. Geor­gen und das Evan­ge­li­sche Bil­dungs­werk am SONN­TAG, 27. NOVEM­BER 2022, um 17.00 UHR in die Ordens­kir­che ein. Der Advent erzählt von der Hoff­nung wider den Augen­schein, er geht aufs Gan­ze – was die Zukunft die­ser Erde und was das eige­ne Leben betrifft. Er hat

damit Schrift­stel­ler und Kom­po­ni­sten zu Tex­ten und Klän­gen vol­ler Erwar­tung inspi­riert: drän­gend, for­dernd die einen, zart die anderen.

Ihre Inter­pre­ta­tio­nen sind an die­sem Abend in der Ordens­kir­che zu hören – in Tex­ten und Gedich­ten, vor­ge­tra­gen von Pfar­re­rin Dr. Ange­la Hager und Dr. Jür­gen Raithel, und im Klang von Orgel, Kla­vier und Flö­te, Zim­beln, Gong und Klang­scha­len, gespielt von Kir­chen­mu­si­ker Micha­el Lip­pert und Dr. Andre­as Kögel. Ver­an­stal­ter sind die Kir­chen­ge­mein­de St. Geor­gen und das Evan­ge­li­sche Bil­dungs­werk. Spen­den am Aus­gang sind für den Hospiz­ver­ein Bay­reuth und das Albert Schweit­zer Hospiz erbeten.