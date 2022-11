„Süßer die Glocken nie klin­gen, als zu der Weihnachtszeit…“

Unter die­sem Mot­to laden die Spatzen‑, Kin­der- und Jugend­chö­re der Hoch­schu­le für evan­ge­li­sche Kir­chen­mu­sik in Bay­reuth zum dies­jäh­ri­gen Weih­nachts­kon­zert ein. Nach der pan­de­mie­be­ding­ten Pau­se kann die­ses Kon­zert erst­ma­lig seit drei Jah­ren wie­der in der gewohn­ten Form statt­fin­den. Zusam­men mit dem Har­fe­n­en­sem­ble der Hoch­schu­le unter der Lei­tung von Chri­sti­ne Leib­brand-Kügerl erwar­ten Sie advent­li­che Klän­ge und weih­nacht­li­che Wei­sen, die die Vor­freu­de auf Weih­nach­ten wach­sen las­sen. Das Kon­zert fin­det am Sonn­tag, den 4. Dezem­ber um 16 h in St. Hed­wig in Bay­reuth statt, die Gesamt­lei­tung liegt in den Hän­den von Mag­da­le­na Simon. Der Ein­tritt ist frei, um Spen­den wird gebeten.

Eine beson­de­re Ehre wird den jun­gen Sän­ge­rin­nen und Sän­gern dann am Don­ners­tag, den 15. Dezem­ber um 16 h in der Stadt­kir­che Bay­reuth zuteil: Sie gestal­ten – wie­der­um zusam­men mit dem Har­fe­n­en­sem­ble – einen Weih­nachts­got­tes­dienst unter Lei­tung der Stadt­kir­chen­pfar­rer Dekan Jür­gen Hacker, Pfr. Dr. Car­sten Brall und Pfr. Mar­tin Gun­der­mann, der vom Regio­nal­fern­se­hen tvo auf­ge­zeich­net und am 1. Weih­nachts­fei­er­tag gesen­det wird. Auch hier­zu ergeht eine herz­li­che Einladung!