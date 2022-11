„Wir bre­chen das Schweigen!“

Anläss­lich des Tags gegen Gewalt an Frau­en infor­mier­ten die Gleich­stel­lungs­stel­len zum Thema.

„Wir bre­chen das Schwei­gen – Gemein­sam gegen Gewalt an Frau­en!“ hieß es am 25. Novem­ber 2022, dem Inter­na­tio­na­len Tag gegen Gewalt an Frau­en auch in Bam­berg. Im Rah­men eines Info­stan­des beleuch­te­ten die Gleich­stel­lungs­stel­len von Stadt und Land­kreis Bam­berg am ver­gan­ge­nen Frei­tag­vor­mit­tag die­ses wich­ti­ge The­ma. Zum zeit­glei­chen Beginn der „Oran­ge Days“ ver­teil­ten sie Oran­gen mit einem Hin­weis auf das Hil­fe­te­le­fon „Gewalt gegen Frau­en“ an Pas­san­tin­nen und Pas­san­ten und infor­mier­ten über Hilfs­an­ge­bo­te für Betroffene.

Auf der 83. Ple­nar­sit­zung am 17. Dezem­ber 1999 ver­ab­schie­de­te die UN-Gene­ral­ver­samm­lung eine Reso­lu­ti­on, nach der der 25. Novem­ber zum Inter­na­tio­na­len Tag zur Besei­ti­gung von Gewalt gegen Frau­en, auch „Inter­na­tio­na­ler Tag gegen Gewalt an Frau­en“, bestimmt wur­de. Hin­ter­grund für die offi­zi­el­le Initi­ie­rung des Akti­ons­ta­ges war die Ent­füh­rung, Ver­ge­wal­ti­gung und Fol­te­rung drei­er Schwe­stern und ihre Ermor­dung im Jahr 1960. Die Schwe­stern Mira­bal waren in der Domi­ni­ka­ni­schen Repu­blik durch Mili­tär­an­ge­hö­ri­ge des dama­li­gen Dik­ta­tors Rafa­el Tru­ji­l­lo ver­schleppt worden.

Gleich­zei­tig ist der Inter­na­tio­na­le Tag zur Besei­ti­gung der Gewalt gegen Frau­en am 25. Novem­ber der Beginn der 16-tägi­gen Oran­ge Days. Bis zum 10. Dezem­ber, dem Inter­na­tio­na­len Tag der Men­schen­rech­te, demon­strie­ren welt­weit unzäh­li­ge Ein­zel­per­so­nen und Akti­ons­bünd­nis­se gegen die Gewalt an Frau­en und Mäd­chen. Unter dem Mot­to „Wir bre­chen das Schwei­gen“ lädt das Hil­fe­te­le­fon „Gewalt gegen Frau­en“ ein, gemein­sam ein bun­des­weit sicht­ba­res Zei­chen gegen Gewalt an Frau­en zu set­zen. So kann bei­spiels­wei­se jede und jeder auf Social Media – ganz ein­fach unter dem Hash­tag #schwei­gen­bre­chen – ein Sel­fie, ggfs. mit dem Akti­ons­schild des Hil­fe­te­le­fons, hoch­la­den. Das bun­des­wei­te Hil­fe­te­le­fon bie­tet unter der Tele­fon­num­mer 0 8000 116 016 rund um die Uhr, anonym und in 18 Spra­chen Bera­tung und Ver­mitt­lung in das ört­li­che Hil­fe­sy­stem an.

Regio­na­le Notrufnummern: