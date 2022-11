Vor­stand der HWK für Ober­fran­ken ernennt Per­sön­lich­kei­ten, die sich um das ober­frän­ki­sche Hand­werk ver­dient gemacht haben Bay­reuth. Der Gewer­be­rat des ober­frän­ki­schen Hand­werks e.V. hat laut Sat­zung zur Auf­ga­be, der HWK Vor­schlä­ge zur Pfle­ge hand­werk­li­cher Tra­di­ti­on, zur För­de­rung des ober­frän­ki­schen Hand­werks und zur Ver­bes­se­rung der Wirt­schafts­struk­tur der Regi­on zu unter­brei­ten. Des­halb gehört es zur guten Tra­di­ti­on, das zur Jah­res­sit­zung des Ver­eins auch der Kam­mer­prä­si­dent und der HWK-Haupt­ge­schäfts­füh­rer ein­ge­la­den sind, um über die aktu­el­len Ent­wick­lun­gen im Hand­werk und die Arbeit der Hand­werks­kam­mer zu berichten.

HWK-Mat­thi­as Graß­mann und HWK-Haupt­ge­schäfts­füh­rer Rein­hard Bau­er taten aber nicht nur das. Sie ernann­ten in die­ser Sit­zung auch sie­ben neue Mit­glie­der zum Gewer­be­rat. Damit besteht das Gre­mi­um jetzt aus 49 Gewer­be­rä­ten und zwei Gewer­be­rä­tin­nen. Auf­ge­nom­men wer­den dabei Per­sön­lich­kei­ten die sich in beson­de­rer Wei­se um das ober­frän­ki­sche Hand­werk und die All­ge­mein­heit ver­dient gemacht haben. Sie dür­fen nicht in der Hand­werks­or­ga­ni­sa­ti­on beschäf­tigt sein und auch kein Ehren­amt im Kam­mer­be­zirk Ober­fran­ken mehr beklei­den. Die Mit­glied­schaft im Gewer­be­rat wird auf Lebens­zeit erworben.

Die neu­en Mit­glie­der des Gewer­be­ra­tes sind:

– Her­mann Hölz­lein, Forchheim

– Ronald Kem­nit­zer, Gattendorf

– Wal­ter Lim­mer, Altenkunstadt

– Wil­fried Löser, Arzberg

– Franz-Die­ter Rit­ter, Bamberg

– Hein­rich Rucker, Hof

– Ger­hard Scharf, Tröstau