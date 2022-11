Titel „Inter­na­tio­na­ler Deut­scher Mei­ster“ für Frank Van Gompel

Am ver­gan­ge­nen Sams­tag, den 26.11.2022 fan­den die Ger­man Open im Kick­boxing des Welt­ver­ban­des ISKA in Heil­bronn statt. Die­se Inter­na­tio­na­le Ver­an­stal­tung zog rund 1300 Sport­ler aus dem In- und Aus­land an und es fan­den 652 Kämp­fe auf ins­ge­samt zehn Kampf­flä­chen statt.

Von den War­ri­ors aus Forch­heim gin­gen Maik Rad­ke und Frank Van Gom­pel an den Start.

Maik Rad­ke kämpf­te im Leicht­kon­takt bis 85 kg. Im Halb­fi­na­le lag Maik lan­ge vorn, muss­te sich aber sei­nem Geg­ner dann geschla­gen geben. Er beleg­te in sei­ner Klas­se am Ende den drit­ten Platz. Sein Geg­ner aus dem Halb­fi­na­le gewann spä­ter auch das Finale.

Frank kämpf­te im Leicht­kon­takt bis 81.4 kg. Im Fina­le konn­te er, weil er und sei­ne Betreu­er sei­nen Geg­ner vor­her beob­ach­tet hat­ten, eine ent­spre­chen­de Stra­te­gie ent­wickeln. Frank setz­te die­se per­fekt um und hat in der Fol­ge das Fina­le ver­dient gewon­nen. Platz 1 und Titel „Inter­na­tio­na­ler Deut­scher Mei­ster“ für Frank Van Gompel.

Damit schlie­ßen die War­ri­ors an die Erfol­ge der War­ri­ors vor Coro­na an und die Wett­kampf­mann­schaf­ten im Muay Thai, Kick­boxing und Boxen arbei­ten flei­ßig um bei den näch­sten Tur­nie­ren eben­falls gut durch zu starten.

Kick­boxing, Boxen und Muay Thai wird bei den War­ri­ors an meh­re­ren Tagen in der Woche ange­bo­ten, jeder Inter­es­sier­te ist herz­lich will­kom­men. Mehr Infos unter www​.war​ri​ors​.de oder ihr besucht uns in der Hans Böck­ler Stra­ße 9 in Forch­heim im War­ri­ors Gym, der Trai­nings­stät­te des War­ri­ors Mar­ti­al Arts Team e.V.

Bericht: Ale­xej Smo­len­ko (Lizenz Box- und Kick­box­trai­ner, Head Coach Kickboxing)